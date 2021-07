Homem engravida esposa após vasectomia e Justiça nega indenização

Diante desse cenário, o TJ-RO entendeu que, não comprovado o erro médico, afasta-se a responsabilidade do ente, especialmente por estar evidenciada a devida prestação de instrução sobre as consequências da cirurgia.

A juíza convocada Inês Moreira da Costa afirmou que o autor assinou termo de responsabilidade, atestando que estava ciente das consequências da cirurgia. Além disso, conforme depoimento do autor em audiência, ele teve contato com os profissionais e foi devidamente orientado sobre os cuidados que deveria tomar após o procedimento.

No caso, um homem fez uma cirurgia de vasectomia em hospital público do município de Vilhena (RO), em 2003. Porém, em 2007, a esposa do homem engravidou e eles tiveram uma filha.

Com esse entendimento, a 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia afastou o dever de um município indenizar paciente que engravidou a esposa após cirurgia de vasectomia.

