Justiça decreta prisão de homem que espancou procuradora-geral

A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de Demétrius Oliveira de Macedo, 34, acusado de espancar a procuradora-geral da Prefeitura de Registro, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, na última segunda-feira (20).

O delegado Daniel Vaz Rocha apresentou o pedido nesta quarta-feira (22) na 1ª Vara Criminal da cidade. No pedido, o delegado argumenta que o suspeito "vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, expõe a perigo a vida delas, e consequentemente, a ordem pública".

Demétrius foi filmado no momento em que cometia as agressões contra Gabriela, que registrou um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o ocorrido. A mulher estava em local de trabalho, dentro da Prefeitura, quando foi espancada. O homem foi contido com a ajuda de funcionários.