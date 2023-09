Touro: Se estiver na seca há um tempo. Os amigos cupidos podem dar uma força.

Áries: Os astros sinalizam para você ficar atento aos gastos, pois há chance de ficar um pouco no vermelho caso não mantenha o controle. No campo amoroso, as energias irão trabalhar para manter os desejos fervendo. A previsão é brincadeira com os dedos no corpo do mozão ou crush.

Touro: Você vai receber boas energias dos astros para manter a calma na hora de tomar decisões. Quem ainda divide casa com a família logo irá juntar os trapos após alguns desentendimentos. Liga a luz da cautela. No campo amoroso, estreitar os laços deve ser o foco para não perder o ritmo. É dia de dar a atenção que o corpo do mozão merece. Os solteiros que estão na pedra há um tempo podem molhar o bico com a ajuda dos amigos cupidos.

Gêmeos: As energias dos astros sinalizam para um momento difícil. Será necessário fortalecer a mente para não ceder aos pensamentos negativos. Deixe as lembranças ruins para trás. No campo amoroso, quem está na pista as chances de iniciar um novo rolo são grandes. Quem está comprometido precisa entrar na onda da brincadeira sexual. A dica é começar com um date e brincar com as partes do mozão em locais inusitados. A adrenalina vai subir.

Câncer: Os astros sinalizam para você ter cuidado com energias negativas de pessoas que te cercam. Alguém carregado demais pode estar te sugando sem você perceber. No campo amoroso, você vai engatar uma conversa com um (a) possível pretendente. Se for um amigo chegado é melhor investigar antes de ceder ao sentimento. Quem estiver comprometido estará subindo pelas paredes para fechar a noite entre as pernas do mozão.

Leão: Se estiver há um tempo preso em sua bolha, saiba que está na hora de sair para socializar e espairecer. Aproveite o tempo livre para entrar em contato com o (a) amigo (a) que se distanciou. No campo amoroso, quem está caindo na pista da 'pegação' precisa ter cautela para não vacilar e acabar magoando alguém. Para os comprometidos, as energias ajudam a manter o fogo aceso. É hora de explorar a parte interna das coxas do mozão.

Virgem: A sua mente está explodindo de pensamentos e possibilidades. É bom tirar um tempo para acalmar o coração. Se estiver prestes a fazer algo sério, a ansiedade será um pouco inevitável. No campo amoroso, vale convidar o crush para uma noite de sexo para ajudar a aliviar a tensão. Para os comprometidos, é hora de alinhar os termos do relacionamento. Há cheiro de DR no ar.

Libra: As energias dos astros indicam que você irá se fechar um pouco e não terá tanto pique para socializar. Mas sem culpa, pois todos precisam de um tempo para si. No campo amoroso, vai pintar um clima quente com mozão ou crush. A dica é usar a língua para visitar os mamilos e as orelhas do par.

Escorpião: Os astros indicam que a sua sorte está em alta. Vale a pena tentar a sorte com uma fezinha. Com as energias ao seu favor, você estará mais confiante e animado para cumprir os compromissos do dia. No campo amoroso, os pombinhos não irão aguentar a saudade e logo vão ceder ao sexo selvagem. É dia de fazer o mozão ou crush cantar na nota mais aguda.

Sagitário: O dia pode começar meio agitado para você, então mantenha tudo organizado para não se estressar. No campo amoroso, sexo matinal será o motivo para acordar alegre. É dia de paparicar o mozão. Os solteiros que estão à procura de um crush, podem se surpreender se derem uma chance a um (a) amigo (a) que também está na seca.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que o seu dia será livre de imprevistos. Também é bom aproveitar o momento livre para visitar alguém que está precisando da sua presença. No campo amoroso, invista em uma noite de romance e mantenha a calma na hora "H". Se pular a etapa "preliminares" você irá sair perdendo.

Aquário: Os astros indicam que você está em uma vibe "prainha". Vale se programar para um passeio e entrar em contato com a natureza. No campo amoroso, mantenha o mozão ou crush com o foguinho aceso usando palavras safadas nas preliminares.

Peixes: As energias dos astros estão ao seu favor, Peixes. Evite estresses e se achar que precisa de um tempo para si, é bom se manter em casa durante o dia. Já pela noite, as coisas devem esquentar e você vai se render a uma noitada com os amigos. Um encontrinho surpresa pode rolar. Para quem é comprometido, a dica é explorar o corpo do mozão usando a língua e os dedos. Mas sem pressa!