Touro: No amor, fique ligado no distanciamento. Alguém está secando o seu quintal.

Áries: Você está recebendo todas as energias para brilhar e emanar todo o seu charme. Não deixe se intimidar por pessoas que se acham melhor do que você. No campo amoroso, a sensualidade entra em cena e você estará no pique para dar um trato no mozão. Quanto mais demorado, melhor. Os solteiros recebem a promessa de um crush de dar borboletas no estômago. Acende um alerta no coração.

Touro: As energias dos astros indicam que você estará com boa sorte no campo financeiro. Um projeto seu irá vingar e trazer a graninha extra que precisava. No campo amoroso, fique ligado com o distanciamento. Há risco de alguém estar secando o seu quintal. Os solteiros seguem com a vibe quente na área da paquera. É hora de tomar iniciativa e dar atenção para quem realmente merece.

Gêmeos: Os astros te auxiliam para manter o bom ânimo. Tudo indica que você estará com o astral lá em cima e irá contagiar quem está perto. No campo amoroso, a sua presença será importante para manter os laços. O momento é de se programar para levar o mozão à loucura. Os solteiros irão encontrar alguém interessante de forma aleatória com a ajuda de um (a) amigo (a).

Câncer: As energias dos astros indicam que o seu humor será um dos melhores. É que os astros estimulam o seu lado mais carismático e alegre. No campo amoroso, o clima de sedução entrará em cena. Aproveite para falar todas as palavras safadas que tanto imaginou. Os solteiros também recebem vibe positiva na paquera. Vai fundo!

Leão: Os astros indicam que você estará com as ideias e sonhos fervendo. Muitos planos serão colocados no papel e você vai focar no resultado. No campo amoroso, o pouco tempo pode estar sendo algo negativo para a relação. Pernoitar em um motel pode ser mais prazeroso do que imagina. Os solteiros podem cair com tudo no campo da sedução, pois os astros sinalizam para uma chuva de contatinhos chegando.

Virgem: As energias do céu estimulam você a continuar focado em sua nova rotina. Também há um momento de renovo e você estará cansado da vida que estava levando. O foco é boa saúde e companhia de pessoas que valem a pena. No campo amoroso, os astros indicam que você sentirá vontade de sossegar com alguém especial. Vai rolar namoro ou o fim de um rolo. Para quem é comprometido, há muita sintonia na cama.

Libra: Você está recebendo uma chuva de energia que irá estimular o seu lado criativo. Tudo indica que essa vibe vai refletir também no seu projeto pessoal. Então vai fundo com o investimento. No campo amoroso, os desejos estarão à flor da pele e a previsão é sexo quente com o mozão ou crush.

Escorpião: As energias do céu indicam que uma confusão vem chegando. Seja em casa, no relacionamento ou no trabalho. Uma pequena pressão fará com que você mude um desses departamentos. No campo amoroso, a paquera recebe bons estímulos. É hora de usar e abusar do xaveco.

Sagitário: Os astros sinalizam para um momento bom para conhecer pessoas novas. O seu lado comunicativo e sociável também serão chave para fechar negócios. No campo amoroso, a intimidade irá chegar a outro nível, mas nada de se prender a vergonha. A seca passa longe para quem é solteiro ou comprometido.

Capricórnio: A previsão para você é uma das melhores para o campo profissional. Quem está há um tempo buscando o seu espaço na janela, vai se destacar e mostrar que tem competência. No campo amoroso, o clima será gostoso após um rolê com os amigos. A festa irá continuar em casa. Os solteiros que estão na busca por um crush precisam sair do canto e jogar o xaveco.

Aquário: As energias dos astros indicam que você irá mudar o ciclo de amizades em breve. Algumas pessoas irão mostrar quem são e você irá começar a filtrar as companhias. No campo amoroso, o romance entra em cena e vibe "sexo lento" vai começar a ser explorada. Os solteiros podem fidelizar o crush fixo se mostrarem que estão bons de cama. O segredo será a conversa.

Peixes: Prepare-se para um bom dia, Peixes, pois a previsão é um dia livre de qualquer empecilho. No campo amoroso, os astros indicam que um novo romance está chegando para quem está na pista há um tempo. Mas certamente não é em casa que vai encontrá-lo. Para quem é comprometido, as coisas irão começar a entrar no mesmo ritmo. Isso vale para os movimentos na cama também.