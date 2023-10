Sagitário: Ligue o radar no amor. O mozão está de olho no gramado do vizinho.

Áries: As energias dos astros sinalizam para um momento de destaque para você. No trabalho, a dica é ficar de olho nas oportunidades e aproveitar tudo para mudar de cargo. No campo amoroso, quem conseguiu conquistar o par estará com calor entre as pernas. A dica é usar lubrificante de hortelã.

Touro: Os astros indicam que você terá boa sorte no bolso. Aproveite para dar um gás no trabalho e garantir uma renda extra. No campo amoroso, a dica para quem está de casinho é levar o romance para outro nível. Use velas aromáticas beijáveis para estimular novas sensações.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que você terá disposição extra para cuidar das tarefas e das suas questões pessoais. Lembre-se de priorizar a saúde. No campo amoroso, quem já garantiu a costelinha pode mostrar serviço na hora H com boas massagens eróticas. Pernas irão tremer.

Câncer: Os astros indicam que as melhores energias irão te acompanhar. Mas tenha cuidado, pois a Lua estará infernizando o seu astral. Tudo indica que você estará instável no trabalho e em casa. No campo amoroso, quem tem o chuchuzinho garantido pode mostrar um bom desempenho na cama com passos simples: preliminares demoradas e mordidas leves nas orelhas.

Leão: As energias dos astros sinalizam para um dia produtivo. As energias irão te ajudar a correr atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. No trabalho, procure dar tudo de si, pois há sinal de que você será recompensado. No campo amoroso, quem conquistou o crush precisa dar o próximo passo para sair do comum. A dica é usar vibrador ou fantasias sensuais para estimular a criatividade na cama. Vale incorporar personagens.

Virgem: Os astros indicam que você estará com a mente cheia de planos. É que as energias irão estimular até demais o seu lado proativo. No trabalho, aquilo que te saturar te fará chegar ao limite. É hora de se livrar dessa carga. No campo amoroso, a dica é sussurrar besteiras no ouvido para fazer o coração acelerar. Pequenos detalhes trazem mais resultados.

Libra: As energias dos astros mostram que a sua maneira de se relacionar com as pessoas será equilibrada. Com o seu radar apurado, será difícil te levar no papo. No trabalho, mantenha o foco nas tarefas do dia e evite deixar pendências, pois a dor de cabeça vem. No campo amoroso, quem está de lovezinho pode garantir ótimas vibes com planos a dois. Invista alto em um hotel de qualidade e não aceite menos que isso. Um Libriano é só pra quem merece!

Escorpião: Os astros indicam que você recebe energias de sobra dos céus para lidar com qualquer parada. O seu dia será livre de problemas. No trabalho, mantenha a produtividade em alta para se destacar e não deixe que pisem em você. No campo amoroso, há sinal de que vai rolar sexo quente entre quatro paredes. Quem ainda não tem um par, vale convidar um contatinho das antigas para brincar.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você receberá força extra para lidar com um momento difícil. A dificuldade será passageira e depois todos irão até rir disso. No trabalho, lembre-se de separar amizades do trabalho, pois no fim é cada um por si. No campo amoroso, cuidado com o distanciamento do mozão, pois há sinal de que ele está de olho no gramado do (a) vizinho (a). Para os solteiros, a energia é positiva na paquera, vale lançar a cantada no crush.

Capricórnio: Os astros sinalizam para uma dose forte de concentração vindos para você. Mantenha o autocontrole e evite ser movido pela emoção, pois a situação irá pedir mais razão. No campo amoroso, a dica para animar a noite é dar um chute na rotina e encarar uma noite romântica. Fazer o clima atrai boas recompensas na cama. Para os solteiros, a vibe será de encarar o desafio de chegar no crush. Vai com tudo.

Aquário: As energias dos astros indicam que você irá colher os frutos do seu esforço. Lembre-se que o mundo dá voltas e muitas vezes chega a capotar. No trabalho, quem tentou puxar o seu tapete irá provar do próprio veneno. No campo amoroso, quem está acompanhado precisa fazer mais acrobacias na cama. Experimente a posição "borboleta paraguaia".

Peixes: Os astros sinalizam para boas vibrações para você. Fique ligado nas suas metas e aproveite as energias para atingir algumas delas. No trabalho, se estiver à procura de novas oportunidades, não vacile e se atente às pequenas chances. No campo amoroso, quem tiver companhia pode entrar no clima de "50 tons de cinza". Brinque de "Sim, Sr. Não, Sr".