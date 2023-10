Libra: No amor, a cabeceira da cama vai bater e acordar os vizinhos.

Áries: Os astros mostram que as energias irão fortalecer o seu crescimento pessoal e profissional. Haverá mais disposição para encarar a rotina. No trabalho, foque no seu objetivo para não perder o ritmo. No campo amoroso, a dica é usar mais a lábia para conquistar o par. Vale deixá-lo (a) interessado (a) com fotos misteriosas e sensuais.

Touro: As energias dos astros indicam que você estará com as ideias em movimento em relação aos estudos. Pode ser que role de se especializar para melhorar as coisas. No trabalho, evite atrasos para não ser mal visto. Isso pode colocar a faca no seu pescoço. No campo amoroso, a dica é exaltar as características do par para deixá-lo excitado. Vai rolar safadeza no chuveiro.

Gêmeos: Os astros sinalizam para energias que irão contribuir com a sua disposição. Você irá pegar mais pesado nos afazeres da casa e no trabalho. No campo amoroso, a dica é explorar mais a área sexual na hora de ter a conversa com o par. Elogie e diga que "não vê a hora de ficarem a sós".

Câncer: As energias dos astros mostram que você terá boas energias para prosseguir com os seus senhor. Há coisas que são difíceis, mas após essa tempestade o sol vai brilhar lindamente. No trabalho, não exagere ao cobrar de si e respeite os seus limites. No campo amoroso, a dica é investir em novos desafios. É dia de usar roupas comestíveis, quem comer tudo primeiro ganha uma massagem erótica.

Leão: Os astros avisam que a sua vibe será se atentar ao campo das finanças. Fique de olho no orçamento, pois você corre risco de ficar no vermelho. No trabalho, um extra cairá bem, mas você terá de dar tudo de si. No campo amoroso, a dica é ir devagar nas preliminares, pois o que é rápido demais não dá pra sentir e ainda quebra as chances de repetir o prato.

Virgem: As energias dos astros mostram que a rotina pesada te levará a chutar o balde. Se estiver na época de amadurecimento, saiba que é hora de pensar por si, afinal, no fim será você por você. No trabalho, você terá um despertar. O seu foco irá se fixar no negócio próprio. No amor, a dica é estimular sensações vibrantes no par. Não seja ansioso e deixa rolar naturalmente, sem forçar nada.

Libra: Os astros mostram que as energias irã te mandar força extra para lidar com o dia. No trabalho, alguém vai tentar tirar você do sério. Mantenha a postura para não perder a razão. No campo amoroso, para fisgar o par é necessário gingado e bom xaveco. A previsão é de que a cabeceira da cama vai bater e acordar os vizinhos.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você terá sorte grande. Coisas boas e inesperadas irão acontecer com você. O tempo é bom para quem está buscando melhorias no trabalho. No campo amoroso, a dica é seduzir sem mostrar demais. O ar de quero mais é muito desafiador e deixa o crush com a mente tarada.

Sagitário: Os astros mostram que você irá sentir boas vibes em relação aos novos passos da vida. Mudanças vêm aí e você terá de ter disposição para amadurecer. No trabalho, prepare seu jogo, pois a concorrência vai cai matando. No campo amoroso, a dica é amolecer mais para ter sensibilidade. O sexo robótico precisa cair por terra. Vai rolar boca de veludo.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que as melhores previsões são na área aventureira. Se estiver on nesse feriado, não deixe de planejar algo. Ficar em casa deve ser considerado crime. No campo amoroso, a dica é colocar a boca para conversar. Vai rolar língua nervosa e o par ficará aos seus pés.

Aquário: Os astros mostram que as energias estimulam o seu lado antenado. Algumas peças em relação a algumas coisas irão se encaixar. Pode ser que algumas amizades da onça sejam finalmente descobertas. No campo amoroso, a dica é relaxar mais os dedos para proporcionar ótimas sensações. Vai rolar fio terra, mas vá com calma para evitar nervosismos.

Peixes: As energias dos astros indicam que você estará aberto a novas ideias. Aproveite este momento para quebrar o bloqueio criativo que estava tendo e coloque em prática os seu projetos. No campo amoroso, a dica é pegar leve na cobrança, principalmente quem está na vibe casual, pois pode causar um clima broxante.