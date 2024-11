Gêmeos: Comprometidos que se cuidem, pois uma ‘encrenca’ irá mandar um ‘oi’

Áries: As energias dos astros indicam que você irá se fortalecer ainda mais com as influências da Lua. No trabalho, busque sempre inovar para não ficar acomodado. No amor, a dica é mimar bem o par se quiser garantir um sexo matinal. Para os solteiros, a paquera estará meio devagar, mas há sinal de que vai rolar um casual com alguém que está cada vez mais próximo.

Touro: Os astros mostram que as estrelas irão te guiar, pequeno cristal. Há sinal de que o trabalho será puxado, então prepare o ânimo. Também há sinal de que novas amizades irão chegar para você. No amor, haverá uma pequena tensão com o par, então é bom tomar cuidado com algumas atitudes. Para quem está livre na pista, a dica é “fingir” que tem segurança e só dar início à conversa com o crush. Vai rolar troca de números de telefone.

Gêmeos: As energias dos astros irão te dar um help para seguir com os seus planos. Não desista caso as coisas apertarem, pois você irá alcançar o seu objetivo. No trabalho, evite conflitos com os colegas para não sair como o ruim da situação. No amor, a dica para quem está em carreira solo é focar em si mesmo. Seus hobbies podem ser atrativos, então foque na sua imagem nas redes sociais. Para os casais de longa data, liguem o alerta, pois uma “encrenca” do passado mandará “oi”.

Câncer: Os astros sinalizam para um período bom para quem está à procura de novas oportunidades. Foque em novos trabalhos e não se sinta culpado (a) por negar encontrar os amigos para investir nos estudos ou projeto. A folga virá. No amor, a previsão é de uma grande sede chegando. Você estará sedento pelo corpinho do crush e terá de fazer uma noite bem planejada se quiser molhar o bico. Para os casais de longa data, a dica é focar na troca de carícias para estimular a intimidade. É dia de colocar óleo nas engrenagens.

Leão: As energias dos astros indicam que a sua sorte estará grande. Foque em novos desafios e busque bons investimentos. Vai rolar um bom retorno. No trabalho, conte as melhores influências dos astros para se sair bem no serviço. No amor, a relação de longa data precisa sair do comum. Invista em um motel chique e aposte em músicas sensuais. Vai rolar gemido alto. Solteiros (as) que conseguirem conquistar o (a) crush também podem aproveitar essa ideia de “date”.

Virgem: Os astros mostram que você terá de enfrentar uma escalada da vida complicada. Então coloque as luvas e enfrente com força. Algumas amarras que estavam te mantendo preso serão quebradas. No amor, conte com a ajudinha dos astros para conquistar o par. O seu lado romântico estará ligado e você estará pronto para dar o golpe. Coitado (a) de quem cair no seu papinho. Para os casais de longa data, cuidado com as pessoas que escolhe para apresentar o seu “presente dos astros”, pois alguém ficará tentado por aquilo que é seu.

Libra: As energias dos astros indicam que você terá pouco tempo para decidir algo importante. É bom pensar anotar no papel os pontos positivos e negativos antes de escolher um caminho. No amor, a previsão é de troca de carícias com o par para sair do clima tenso que viveram. Para quem está solto na pista, a dica é ficar de olho nas redes sociais. Alguém interessante irá responder a sua mensagem. Se focar bem, a situação vai evoluir para um encontrinho.

Escorpião: Os astros sinalizam para um período bom para fazer novos planos. Você sentirá vontade de ocupar o tempo com bons hobbies ou uma nova forma de ganhar dinheiro extra. É só dar o primeiro passo. No trabalho, o cansaço dará um “oi”, então é bom começar a planejar uns dias de férias. No amor, a previsão é de desejo forte por alguém que já você já viveu um lance forte. É bom ter cuidado para não cair em um golpe outra vez. Casais de longa data também correm o perigo de escorregar e cair de boca no fruto proibido.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você terá um bom retorno financeiro, caso invista em uma atividade para ganhar uma grana extra. No trabalho, cuidado com o tédio, pois isso te levará a fazer um serviço preguiçoso. No amor, a dica é não se prender ao comum e experimentar novas aventuras sexuais com o par. A sintonia estará forte. Para quem está solteiro (a), a previsão é de boas conversas com o crush antes de partir para o abraço. Vai rolar química forte.

Capricórnio: Os astros mostram que você será guiado pelas energias da Lua. Foque em si mesmo e nas suas conquistas. Também há sinal de que é preciso cuidar mais da saúde e colocar exames em dia. No trabalho, você dará um show de competência. No amor, a previsão é de química forte com o par ou crush. Escolha bem as palavras, pois elas irão garantir uma noite de prazer.

Aquário: As energias dos astros indicam que você terá dias de boa sorte chegando. Conte com as influências da Lua para ter suas melhores qualidades destacadas. No trabalho, a sua agilidade estará forte e você irá até conseguir sair mais cedo. No amor, a previsão é de sucesso total na cantada. Você terá facilidade para conquistar o par ou crush. Mostre o seu lado sensual e dê o primeiro passo.

Peixes: Os astros sinalizam para um período sem perrengue e com muitos estímulos na área das amizades. Bons encontros com amigos distantes irão acontecer. Aproveite para conversar sobre planos e novos rolês. No trabalho, o serviço estará tranquilo e não haverá terror nenhum. No amor, a previsão é de um encontrinho especial com alguém que não via há um tempo. Vai rolar química eletrizante. Não perca tempo e convide logo para um café. Comprometidos também estão incluídos e não conseguirão dizer “não”.