Aquário: No amor, é dia de brincar de médico. Explore o corpo e pergunte onde dói

Áries: As energias dos astros indicam que você estará mais comunicativo e livre de negatividade. As qualidades são ótimas no trabalho. No campo amoroso, as roupas íntimas irão voar. É dia de pegação e mãos bobas. Solteiros que se esforçarem na cantada também farão parte dessa aventura deliciosa.

Touro: Os astros sinalizam para um dia sem perrengue! Se tiver passado por um momento ruim, a previsão é de uma recompensa com energias positivas. No campo amoroso, se arme com suas melhores cantadas, pois vai chover contatinhos. Para os comprometidos, a dica é sossegar o facho, pois as chances de ser pego são grandes.

Gêmeos: As energias dos astros sinalizam para momentos de tensão com alguém próximo. É bom fugir de confusão para não usar palavras que causarão arrependimento, principalmente no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de sossego entre as pernas do par. É dia de serviço completo. Para os solteiros, pode rolar uma saidinha picante em plena quarta-feira. Vai com tudo no xaveco e invista na aparência.

Câncer: Os astros indicam que você estará com sorte na área financeira. Há sinal de que as energias irão colaborar para você economizar dinheiro. No campo amoroso, a previsão é de um encontro surpreendente com alguém que você não ligava. Há chances de engatar um romance. Para os comprometidos, a dica é: se conversa com alguém em sigilo, é sinal de que não deveria estar conversando.

Leão: As energias dos astros mostram que você irá viver uma mudança positiva relacionada a sua mentalidade, maturidade e responsabilidade. Situações irão acontecer para você amadurecer. No campo amoroso, a previsão é de uma noite quente com o par para descontrair. Vai rolar amassos em cima da mesa ou até mesmo na parede. Para os solteiros, a previsão é de um consolo de um (a) amigo (a). Cuidado para não estragar a amizade.

Virgem: Os astros mostram que você estará vivendo novas oportunidades em breve, mas será preciso vencer o medo para garantir novas experiências. Também há sinal de que as coisas em família irão melhorar, principalmente na comunicação. No campo amoroso, a previsão é de uma sessão de "soca fofo" com o par. É hora de aprender a viver o romance. Para os solteiros, vai cair peixe na sua rede, mas é preciso dizer "sim" para o rolê.

Libra: As energias dos astros indicam que você estará com a sorte grande. Só cuidado para não estragar esse clima com a negatividade. No trabalho, evite atritos com quem está acima de você para não ser bombardeado. No campo amoroso, o rolê vai render um amasso com alguém açucarado. Você terá de se esforçar para levar esse bombom para casa. Para os comprometidos, a dica é: secar o par com um olhar 43. O interesse demonstrado pode gerar fantasias ainda não vividas.

Escorpião: Os astros sinalizam para novas obsessões . Com tantas ideias fluindo na mente, nada vai te parar até chegar em seu verdadeiro objetivo. No campo amoroso, a previsão é de uma conversa séria com o par. Se estiver com o coração em outra pessoa, é bom encerrar esse ciclo para não causar um desconforto avassalador. Para os solteiros, a dica é não se prender a ficante, pois a decepção será certa. Aproveite o sexo!

Sagitário: As energias dos astros indicam que você irá viver uma metamorfose positiva! Você irá voar para novos ares e até descolar uma nova vocação. No campo amoroso, a previsão é de harmonia na relação. Vai rolar sexo no chuveiro e até fio terra. Para os solteiros, a dica é movimentar uma conversa leve na hora de flertar com o contatinho na internet. Se exagerar perde a chance!

Capricórnio: Os astros mostram que você irá vencer um desafio que estava enfrentando. Sua quarta-feira será marcada por encontros leves com amigos ou alguém que não via há um tempo. No campo amoroso, a previsão é de uma sessão de massagem tântrica com o par para marcar o encontro. Solteiros podem usar a tática para amarrar o contatinho no encanto.

Aquário: As energias dos astros indicam que você estará com a sorte ao seu lado. Os astros irão trabalhar para tirar pedras do seu caminho. O próximo passo está com você! No campo amoroso, a previsão é de um jogo interessante para sair da rotina com o par. É dia de brincar de médico. Explore o corpo e pergunte onde dói. Solteiros também podem molhar o bico se planejarem uma noite em local isolado e confortável.

Peixes: Os astros mostram que você estará com novas perspectivas à vista. Evite pedir opiniões de pessoas que certamente irão lhe servir um grande balde de água fria. No campo amoroso, a previsão é de uma virada de jogo. O contatinho difícil vai te dar mole e sem rodeios. Saiba aproveitar! Comprometidos podem não resistir e cair no papinho. O arrependimento vai bater!