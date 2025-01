Aquário: As energias irão beneficiar quem está na seca. É dia de visitar a sex shop

Áries: Sua energia contagiante será fundamental para liderar projetos e alcançar metas. No entanto, tenha cuidado para não atropelar os outros com sua impaciência. Trabalho em equipe será a chave do sucesso. No amor, se estiver à procura de novos relacionamentos, foque em bons diálogos, mas evite se amarrar logo, pois há sinal de que haverá uma onda de aventuras sexuais.

Touro: Cuide da sua alimentação e priorize o sono. Seu corpo precisa de descanso para repor as energias. Evite excessos e busque uma rotina mais equilibrada. Na área amorosa, cuidado para não pisar na bola ao secar o par ou crush do (a) amigo (a). Para os comprometidos, há sinal de que vai rolar faísca com um (a) colega do trabalho. Vem um lance proibido aí.

Gêmeos: Sua mente ágil e criativa será um diferencial no trabalho. Novas ideias e projetos podem surgir, trazendo oportunidades de crescimento. Esteja aberto a mudanças e novas experiências. No amor, a previsão é de uma noite safada com alguém que irá conhecer de forma despretensiosa. Faça sua mágica com os dedos.

Câncer: Cuide das suas emoções e evite o estresse. Atividades como terapia, ioga ou meditação podem te ajudar a encontrar o equilíbrio emocional. Na área amorosa, deixe o par com as pernas trêmulas fazendo uma massagem com a língua e usando palavras safadas para ativar a criatividade na cama.

Leão: As energias dos astros indicam que a sua liderança e criatividade serão reconhecidas no trabalho. Novas oportunidades podem surgir, trazendo reconhecimento e sucesso. No amor, estimule uma nova brincadeira com o par ou crush. Os safadinhos podem escrever em um papel as fantasias sexuais que desejam fazer. Façam isso enquanto tomam um vinho ou uma breja.

Virgem: Cuide da sua alimentação e priorize hábitos saudáveis. Seu corpo precisa de equilíbrio para funcionar bem. No trabalho, sua organização e atenção aos detalhes serão essenciais para o sucesso no serviço. Mantenha o foco e continue trabalhando com dedicação. Na área amorosa, é dia de conversa erótica. Olhando nos olhos, falem o que farão um com o outro embaixo dos lençois. Será difícil resistir.

Libra: Busque atividades que te tragam prazer e bem-estar. Atividades como dança, música ou artes podem te ajudar a relaxar e equilibrar as energias. No trabalho, se tiver a chance de investir no negócio próprio, vá fundo. No amor, a sua mente precisa relaxar se quiser deixar o par ou crush de queixo caído. Pensar demais na hora do “rala e rola” deixará as coisas sem sal e robóticas.

Escorpião: Sua intuição e perspicácia serão essenciais para o sucesso em seus projetos. Confie nos seus instintos e não tenha medo de arriscar. Os astros também sinalizam para cuidar da sua energia e evitar o estresse. Atividades como meditação, ioga ou exercícios físicos intensos podem te ajudar a canalizar suas emoções. No amor, é dia de explorar o lúdico. Interpretar personagens como um (a) bombeiro (a) levará a brincadeira a um clímax surreal.

Sagitário: Sua alegria e otimismo contagiarão as pessoas ao seu redor, atraindo novas amizades. Aproveite para viver momentos divertidos e emocionantes com os seus chegados. No campo amoroso, a previsão é de chuvinha de novos contatos. Alguém do passado também pode entrar em contato para tentar um remake. Comprometidos não estão de fora.

Capricórnio: As energias dos astros sinalizam para que você priorize o descanso e cuide da sua postura. Busque o equilíbrio para manter o clima estável. No trabalho, se estiver precisando muito do serviço, evite dar respostas ácidas para a chefia ou outros superiores. No amor, surpreenda o par ou crush com uma atenção especial. Foque nas preliminares com beijos, carícias, lambidas e sarradas.

Aquário: Mantenha seus interesses em aventuras e faça das críticas a sua motivação para melhorar. Novas experiências e aprendizados podem te ajudar a manter a mente ativa. No trabalho, sua criatividade e inovação serão um diferencial. Na área amorosa, as energias irão trabalhar para beneficiar quem está na seca. Aproveite para renovar a caixinha de safadezas e faça uma visita ao sex shop.

Peixes: Fique atento às suas emoções. Cuide das suas emoções e evite o isolamento. Atividades como arte, música ou terapia podem te ajudar a expressar seus sentimentos. No trabalho, confie em seu talento e não tenha vergonha de tirar dúvidas. No amor, a previsão é de uma conchinha picante para não passar frio. Quem estiver sem uma costelinha irá encontrar alguém em potencial durante o rolê. Para isso, é bom frequentar locais movimentados e esbanjar simpatia.