‘Vinhos Etc e Tal’ recebe o empreendedor da adega My 443 Wine, Marcelo Kizem; veja

Sexta-feira é o dia do 'Vinhos Etc e Tal' no programa HORA do H com Humberto Amorim. No episódio de hoje (10), recebe o empreendedor da adega My 443 Wine, Marcelo Kizem, para falar sobre ‘não é apenas sobre os vinhos... são relacionamentos, histórias para contar, bons momentos, revelações, experiências e pessoas felizes’.