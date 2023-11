‘HORA do H’ recebe o chefe do DEPEMD do TCE-AM, Josetito Dutra Lindoso; veja

O HORA do H com Humberto Amorim desta quinta-feira (9), recebe o chefe do departamento de pesquisa, memória e documentação do TCE-AM (DEPEMD), Josetito Dutra Lindoso, para falar sobre “o museu do TCE-AM preserva e valoriza a história, fortalecendo a memória e o legado da instituição com o uso de moderna tecnologia”.