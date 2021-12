Médica explica caminhos possíveis para envelhecimento saudável no Hora do H

Manaus/AM - Nesta quarta-feita o programa Hora do H recebeu a visita da médica Geriatra e Paliativista da USP, Simone Henriques falando sobre o processo de envelhecimento saudável e a expectativa de vida no país. "Como você vai ser aos 80 ou 90 anos? Com qual qualidade de vida? É necessário cuidar-se para envelhecer com autonomia, e isso só pode acontecer cultivando bons relacionamentos, ter uma vida social ativa, praticar atividades físicas e uma alimentação saudável", explicou a médica.

