Delegado Costa e Silva faz alerta sobre crimes virtuais no Hora do H

Manaus/AM - Nesta terça-feira (21) o jornalista Humberto Amorim entrevistou o delegado Costa e Silva, titular do 13º DIP. O delegado falou sobre golpes on line, que aumentaram em razão da pandemia. O isolamento social tornou as pessoas mais propensas a cair em golpes de romance, além disso, são remotas as possibilidades de recuperação dos valores subtraídos. Entre as táticas, destacam-se golpes por meio de relacionamentos amorosos, e a criação de perfis de loja falsos no Instagram e Whatsapp. "Com a facilitação de acesso ao celular e aos planos de internet, também facilitou o acesso de criminosos. Eles se adaptam a uma nova realidade, já que nas ruas é mais difícil de cometer estelionato", explicou.

