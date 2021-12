Humberto Amorim recebe o diretor-presidente da FCECON no Hora do H

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (29), o programa Hora do H recebeu o médico Gerson Mourão, diretor-presidente da Fundação CECON, falando sobre a aquisição de um mamógrafo digital, através de emenda parlamentar de autoria do deputado José Ricardo. "Acabamos de assinar com o Ministério da Saúde, para a compra do nosso mamógrafo digital. Isso vai resolver grande parte dos problemas. A biópsia vai facilitar o diagnóstico e salvar muitas vidas", assegurou o médico. "O câncer pode duplicar o número de vítimas nos próximos anos, e com a aquisição do mamógrafo digital daremos um salto no tratamento do câncer de mama", contou.

