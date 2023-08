'HORA do H' recebe o Presidente do Instituto Piatam Dr. Alexandre Rivas; Veja 

O ‘HORA do H’ desta terça-feira (08) recebe o Dr. Alexandre Rivas, Presidente do Instituto Piatam (Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia), para falar sobre a FesPim 2023, que conta com o apoio de 300 empresas ligadas ao polo industrial de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.