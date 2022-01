Hora do H recebe assessora de eventos Danielle Sena

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (10) o jornalista Humberto Amorim entrevistou a organizadora de eventos Danielle Sena. Começou a carreira na TV como jornalista e ampliou sua atuação ao dominar a área de cerimonial público e privado. Ela contou como atingiu novos públicos ao abrir uma empresa de eventos, e foi surpreendida pela primeira onda da pandemia em março de 2020. "Precisei me reinventar para dar segurança às pessoas que queriam manter acesa a chama dos eventos, afinal é a realização de um sono", disse Danielle.

