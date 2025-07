Banzeiro dos Famosos: Padre Marcelo Rossi consola lexa; Veja

Banzeiro dos Famosos: Padre Marcelo emociona Lexa; nasce filha de Neymar; Vale Tudo entra em nova fase com casamento, tapa e retorno de personagem

No programa Domingo Legal, exibido no domingo (6), o Padre Marcelo Rossi emocionou o público ao consolar a cantora Lexa pela perda da filha Sofia, que faleceu três dias após o parto. O religioso disse: “Vai chegar a hora de ter novamente, tá?”, e cantou com a artista a música “Eu Te Levantarei”, em um momento de grande comoção.

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram o nascimento de Mel, segunda filha do casal. A influenciadora publicou fotos ao lado de Mavie e da recém-nascida. A chegada de Mel ocorreu dois dias após o aniversário de Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly5. Rafaella Santos, irmã do jogador, também comentou sobre a celebração e revelou planos de ser mãe em breve.

Na novela Vale Tudo, a cerimônia de casamento entre Maria de Fátima e Afonso vai ao ar nos dias 10 e 11 de julho. Antes do enlace, Afonso impõe um acordo pré-nupcial que limita o acesso da noiva à fortuna da família. Durante a festa, Solange invade o evento e acerta um tapa em Maria de Fátima, sendo retirada pelos seguranças.

Outro momento marcante da trama será o retorno de Leonardo, personagem dado como morto. Ele reaparece diante da família Roitman, causando choque e revelações. Heleninha desmaia ao vê-lo, e Odete Roitman se emociona ao perceber que foi enganada por anos.

A Globo também anunciou que Vale Tudo se tornou a novela das nove com maior faturamento comercial da emissora em 60 anos. Já foram realizadas 76 ações de merchandising, envolvendo 16 marcas, superando o desempenho de Pantanal.