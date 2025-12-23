S&P tem fechamento recorde após dados econômicos





Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK, 23 Dez (Reuters) - As bolsas de valores norte-americanas subiram nesta terça-feira e o S&P 500 atingiu recorde de fechamento após uma enxurrada de dados econômicos que incluiu uma leitura que elevou rendimentos dos Treasuries e ações de empresas como Nvidia, Amazon e Alphabet.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos disse que o produto interno bruto do país cresceu a uma taxa anualizada de 4,3% no terceiro trimestre, o ritmo mais rápido desde o terceiro trimestre de 2023 e bem acima da estimativa de 3,3% de economistas consultados pela Reuters, impulsionado por gastos robustos dos consumidores.

Embora os dados tenham sido atrasados devido à paralisação do governo norte-americano por 43 dias e muitos analistas esperassem que o quarto trimestre mostrasse um ritmo mais lento de crescimento econômico, os mercados agora estão precificando uma chance menor de um corte no juro em janeiro pelo Federal Reserve, de acordo com a FedWatch Tool da CME, e os rendimentos dos Treasuries de prazo mais curto subiram.

"O mercado de títulos não gostou dessa notícia", disse Stephen Massocca, vice-presidente sênior da Wedbush Securities, em San Francisco. "Se você é uma empresa de alimentos, ou uma empresa química, ou uma empresa de petróleo e gás, ou mesmo se você é uma empresa de crédito privado, isso é uma má notícia. A menos que as taxas de juros caiam, isso é ruim."

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,16%, para 48.442,41 pontos. O S&P 500 avançou 0,46%, para 6.909,79 pontos e o Nasdaq Composite teve valorização de 0,57%, para 23.561,84. O índice de crescimento do S&P 500 subiu 0,8%, enquanto o índice de valor ficou praticamente inalterado.

Nvidia teve valorização de 3%, sendo o maior impulso para o S&P 500, enquanto Amazon.com, Alphabet e Broadcom registraram ganhos de mais de 1% no dia.