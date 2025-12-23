TRX investe R$327,6 milhões em imóvel hospitalar em SP





SÃO PAULO, 22 Dez (Reuters) - O fundo TRX Real Estate, gerido pela TRX Investimentos, anunciou nesta segunda-feira a compra de um imóvel hospitalar já construído que vai abrir um empreedimento do Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo. O valor do negócio é R$327,6 milhões.

O contrato de locação tem prazo de 25 anos, sendo 20 anos atípicos, "assegurando previsibilidade de receitas e elevada proteção jurídica aos cotistas", afirmou o fundo.

A TRX afirmou ainda que o contrato prevê reajuste anual pelo IPCA, não possui cláusula revisional e estabelece multa rescisória equivalente à soma dos aluguéis remanescentes do período atípico.

Com 15.415 m² de área bruta locável (ABL), o empreendimento tem previsão de inauguração no bairro de Pinheiros no primeiro trimestre de 2027, afirmou o fundo, que já detém participação em dois outros ativos locados ao Hospital Albert Einstein no Parque Global, um grande complexo imobiliário de alto padrão de uso misto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Com a transação em Pinheiros, o TRXF11 passa a contar com 112 imóveis, presença em 17 estados e 54 cidades do país, ABL superior a 1,16 milhão de metros quadrados e valor investido em imóveis próximo de R$6,77 bilhões, afirmou a TRX.

(Por Alberto Alerigi Jr.)