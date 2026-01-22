Nova Zelândia continua buscas por vítimas em acampamento atingido por deslizamento de terra





Por Lucy Craymer

WELLINGTON, 22 Jan (Reuters) - As equipes de emergência da Nova Zelândia seguiam na sexta-feira (horário local, ainda quinta-feira em Brasília) as buscas por vítimas de um deslizamento de terra que atingiu um movimentado acampamento na Ilha Norte do país no dia anterior devido a fortes chuvas.

O deslizamento de terra atingiu o Monte Maunganui, na costa leste da ilha, derrubando terra e entulho no acampamento.

A polícia informou que cerca de nove pessoas podem estar desaparecidas, incluindo crianças. As famílias que aproveitavam as férias escolares de verão estavam entre os campistas. Imagens mostraram que veículos de camping e pelo menos uma estrutura foram esmagados.

O prefeito local, Mahe Drysdale, disse à Radio New Zealand que, embora as equipes de busca e resgate tenham continuado no acampamento durante a noite, não houve progresso na procura de pessoas desaparecidas.

"Isso é muito difícil, e estamos aqui com as famílias e, como você pode imaginar, a incerteza de onde elas estão e quando teremos um resultado é muito difícil", disse Drysdale, acrescentando que a área continua instável.

O ministro de Gerenciamento de Emergências e Resgate, Mark Mitchell, disse à Radio New Zealand que o ambiente é desafiador e difícil. Segundo ele, a polícia está verificando se alguns campistas poderiam ter saído sem informar às autoridades.

O deslizamento de terra ocorreu após fortes chuvas encharcarem grande parte da costa leste da Ilha do Norte no início da semana e causarem danos generalizados. Um deslizamento de terra na cidade vizinha de Papamoa matou duas pessoas na quinta-feira, e um homem foi arrastado com seu veículo ao norte de Auckland na quarta-feira.

As estradas permaneceram fechadas em algumas das áreas mais atingidas, tornando cidades da Ilha do Norte inacessíveis por terra. A organização de defesa civil do distrito de Tairawhiti disse em publicação em rede social que as pessoas estavam caminhando sobre o terreno deslizado para coletar água e alimentos dos centros de assistência social e alertou para o risco de novos deslizamentos de terra.

(Reportagem de Lucy Craymer)