   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Nova Zelândia continua buscas por vítimas em acampamento atingido por deslizamento de terra

Por Reuters

22/01/2026 19h06 — em
Geral



Por Lucy Craymer

WELLINGTON, 22 Jan (Reuters) - As equipes de emergência da Nova Zelândia seguiam na sexta-feira (horário local, ainda quinta-feira em Brasília) as buscas por vítimas de um deslizamento de terra que atingiu um movimentado acampamento na Ilha Norte do país no dia anterior devido a fortes chuvas.

O deslizamento de terra atingiu o Monte Maunganui, na costa leste da ilha, derrubando terra e entulho no acampamento.

A polícia informou que cerca de nove pessoas podem estar desaparecidas, incluindo crianças. As famílias que aproveitavam as férias escolares de verão estavam entre os campistas. Imagens mostraram que veículos de camping e pelo menos uma estrutura foram esmagados.

O prefeito local, Mahe Drysdale, disse à Radio New Zealand que, embora as equipes de busca e resgate tenham continuado no acampamento durante a noite, não houve progresso na procura de pessoas desaparecidas.

"Isso é muito difícil, e estamos aqui com as famílias e, como você pode imaginar, a incerteza de onde elas estão e quando teremos um resultado é muito difícil", disse Drysdale, acrescentando que a área continua instável.

O ministro de Gerenciamento de Emergências e Resgate, Mark Mitchell, disse à Radio New Zealand que o ambiente é desafiador e difícil. Segundo ele, a polícia está verificando se alguns campistas poderiam ter saído sem informar às autoridades.

O deslizamento de terra ocorreu após fortes chuvas encharcarem grande parte da costa leste da Ilha do Norte no início da semana e causarem danos generalizados. Um deslizamento de terra na cidade vizinha de Papamoa matou duas pessoas na quinta-feira, e um homem foi arrastado com seu veículo ao norte de Auckland na quarta-feira.

As estradas permaneceram fechadas em algumas das áreas mais atingidas, tornando cidades da Ilha do Norte inacessíveis por terra. A organização de defesa civil do distrito de Tairawhiti disse em publicação em rede social que as pessoas estavam caminhando sobre o terreno deslizado para coletar água e alimentos dos centros de assistência social e alertou para o risco de novos deslizamentos de terra.

(Reportagem de Lucy Craymer)

Bastidores da Política - Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos Bastidores da Política
Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


22/01/2026

Petróleo cai 2% após Trump reduzir ameaças à Groenlândia e ao Irã

22/01/2026

UE deve retomar ratificação de acordo comercial com EUA, diz presidente do Parlamento Europeu

22/01/2026

Dólar cai abaixo dos R$5,30 com fluxo para a bolsa e alívio das tensões externas

22/01/2026

Dólar à vista fecha em baixa de 0,71%, a R$5,2833 na venda

22/01/2026

Taxas caem em novo dia de busca por ativos do Brasil e alívio das tensões externas

22/01/2026

Petrobras projeta fator de utilização nas refinarias de 94% a 95% em 2026

22/01/2026

Força apoiada pela ONU no Haiti será totalmente mobilizada até o verão

22/01/2026

Produtores de cana-de-açúcar do Brasil reduzem investimentos na cultura, diz Orplana

22/01/2026

Premiê do Reino Unido diz estar preocupado com participação de Putin no Conselho da Paz

22/01/2026

Paramount estende prazo para oferta hostil da Warner Bros. até 20 de fevereiro

22/01/2026

Zelenskiy, após conversa com Trump, diz que questão territorial ainda não foi resolvida

22/01/2026

Ofertas no mercado de capitais do Brasil batem recorde em 2025 a R$839 bi, diz Anbima

22/01/2026

Índice STOXX 600 se recupera com retirada de ameaças de Trump de tarifas sobre Groenlândia

22/01/2026

EUA lançam plano de desenvolvimento "Nova Gaza"; fogo israelense mata cinco palestinos

22/01/2026

Casemiro deixará Manchester United ao final da temporada

22/01/2026

Dinamarca pediu à Otan para aumentar presença no Ártico, diz primeira-ministra dinamarquesa

22/01/2026

Casemiro deixará Manchester United ao final da temporada

22/01/2026

Colômbia suspende vendas de eletricidade ao Equador e impõe tarifas em disputa comercial e antidrogas

22/01/2026

Abiove prevê esmagamento recorde de 61 mi t de soja no Brasil em 2026

22/01/2026

Distribuidores aço plano esperam 3º ano de crescimento fraco de vendas em 2026

22/01/2026

Hedgepoint eleva previsão da safra de soja do Brasil em 2025/26 a 179,5 mi t

22/01/2026

Distribuidores aço plano esperam 3º ano de crescimento fraco de vendas em 2026

22/01/2026

Trump envia mensagem a Putin de que "guerra tem que acabar" após reunião com Zelenskiy

22/01/2026

Filme de vampiros "Pecadores" lidera lista do Oscar com 16 indicações

22/01/2026

Visual "Top Gun" de presidente francês impulsiona ações de fabricante de óculos

22/01/2026

Spotify lança 'playlist por comandos' de IA para usuários premium nos EUA e no Canadá

22/01/2026

Spotify lança 'playlist por comandos' de IA para usuários premium nos EUA e no Canadá

22/01/2026

"O Agente Secreto" é indicado em 4 categorias do Oscar

22/01/2026

Trem colide com guindaste no quarto acidente ferroviário da Espanha em uma semana


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!