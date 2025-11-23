   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Lula diz que cúpulas G20 e COP30 mostram que multilateralismo "vai vencer"

Por Reuters

23/11/2025 8h36 — em
Geral



JOHANESBURGO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo que a cúpula do Grupo dos 20 na África do Sul e a cúpula climática COP30 no Brasil mostraram que o multilateralismo está bem vivo.

"Eu acho que vai vencer o multilateralismo. Todo mundo aqui sabe que juntos nós seremos muito mais fortes, muito mais competentes e temos mais facilidade de resolver os problemas do mundo", afirmou Lula em entrevista coletiva em Johanesburgo.

Lula acrescentou que estava satisfeito com o sucesso dos dois eventos e que agora as decisões tomadas na cúpula do G20 precisam ser colocadas em prática.

(Reportagem de Nellie Peyton e Anathi Madubela)

