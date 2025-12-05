   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Von der Leyen e Merz dizem que tiveram conversa "construtiva" com premiê belga sobre bens congelados da Rússia

Por Reuters

05/12/2025 19h10 — em
Geral



BRUXELAS, 5 Dez (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, disseram que mantiveram conversas "muito construtivas" com o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, nesta sexta-feira, sobre um plano da UE para usar os ativos russos congelados para financiar a Ucrânia, que a Bélgica até agora se recusou a endossar.

A Comissão Europeia propôs um uso sem precedentes de ativos russos congelados ou empréstimos internacionais para levantar 90 bilhões de euros para a Ucrânia.

A Comissão, juntamente com a maioria dos governos europeus, prefere um "empréstimo de reparação" usando os ativos estatais russos imobilizados na UE devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Mas a Bélgica, que detém a maior parte dos ativos no depositário de valores mobiliários Euroclear, levantou uma série de preocupações jurídicas, adiando uma decisão.

"Concordamos que o tempo é essencial, dada a atual situação geopolítica", disse Von der Leyen em um post no X após a reunião em Bruxelas. Ela disse que o trio "concordou em continuar nossas discussões com o objetivo de chegar a um consenso" quando os líderes dos 27 países-membros do bloco realizarem uma cúpula em 18 de dezembro.

Von der Leyen e Merz — segundo um porta-voz do governo alemão — afirmaram que tiveram "uma conversa muito construtiva" com De Wever e disseram que a situação da Bélgica precisa ser tratada "de forma que todos os países europeus assumam o mesmo risco".

De Wever não fez nenhuma declaração após a reunião e as autoridades belgas não responderam aos pedidos de comentários.

(Reportagem de Andreas Rinke e Lili Bayer)

Bastidores da Política - Senado foi omisso e agora é vítima da armadilha de Gilmar Bastidores da Política
Senado foi omisso e agora é vítima da armadilha de Gilmar

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


05/12/2025

Produção média da Petroreconcavo sobe 1% em novembro

05/12/2025

No sorteio da Copa do Mundo de 2026, o vencedor é ... Donald Trump

05/12/2025

CEO da Petrobras diz ser "possível" assumir operação na Braskem, mas nada está fechado

05/12/2025

Dólar tem forte alta e atinge R$5,4346 após Flávio Bolsonaro ser apontado pelo pai como candidato

05/12/2025

Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C da Copa do Mundo de 2026

05/12/2025

Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C da Copa do Mundo de 2026

05/12/2025

Dólar à vista fecha em alta de 2,34%, a R$5,4346 na venda

05/12/2025

Taxas dos DIs disparam com anúncio de que Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo pai para ser candidato

05/12/2025

Entregas de fertilizantes no Brasil superam 5 mi t pelo 3º mês e crescem 9,3% no ano

05/12/2025

México inicia Copa do Mundo de 2026 contra África do Sul

05/12/2025

Motiva faz acordo de fornecimento de eletricidade com empresa do grupo Shell

05/12/2025

Conheça os grupos da Copa do Mundo de 2026 após sorteio

05/12/2025

Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C da Copa do Mundo de 2026

05/12/2025

Petrobras poderá iniciar produção em novo poço de Tartaruga Verde em 2 anos

05/12/2025

Chanceler da Alemanha garante projeto de lei de pensões, mas votação destaca fraqueza de sua liderança

05/12/2025

Importação de diesel pelo Brasil no ano salta com menor oferta e consumo aquecido, diz StoneX

05/12/2025

Petrobras poderá iniciar produção em novo poço de Tartaruga Verde em 2 anos

05/12/2025

Petrobras inicia entregas de SAF após torna-se 1ª a produzir o combustível no Brasil

05/12/2025

Encargos tendem a impulsionar tarifa de energia em 2026 apesar de medidas de alívio, diz Aneel

05/12/2025

Encargos tendem a impulsionar tarifa de energia em 2026 apesar de medidas de alívio, diz Aneel

05/12/2025

ONS eleva projeção de crescimento da carga de energia para dezembro

05/12/2025

EXCLUSIVO-UE e G7 avaliam proibição de serviços marítimos para exportações de petróleo da Rússia e fim do teto de preços

05/12/2025

Plantio de soja no Rio Grande do Sul tem avanço moderado pela redução de chuvas

05/12/2025

Maersk vai testar mistura de 50% de etanol em combustível marítimo

05/12/2025

Vice-primeiro-ministro da China faz videochamada com secretário do Tesouro e representante comercial dos EUA

05/12/2025

Plantio de soja no Rio Grande do Sul tem avanço moderado pela redução de chuvas

05/12/2025

Tesla lança variante de baixo custo do Model 3 na Europa

05/12/2025

Refinaria da Petrobras Refap bate recorde de produção de diesel S-10 em novembro

05/12/2025

Norris diz que título da F1 significa tudo e que tem muito a perder antes da decisão em Abu Dhabi


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!