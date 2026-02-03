   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Importações de óleo de palma pela Índia atingem maior nível em 4 meses

Por Reuters

03/02/2026 11h38 — em
Geral



Por Rajendra Jadhav

MUMBAI, 3 Fev (Reuters) - As importações de óleo de palma da Índia aumentaram 51% em janeiro, atingindo o maior nível em quatro meses, já que o desconto do óleo tropical em relação ao óleo de soja rival levou as refinarias a aumentarem as compras, de acordo com cinco comerciantes.

Dessa forma, o país reduziu as importações de óleo de soja para o menor nível em 19 meses, segundo eles.

A Índia compra óleo de palma principalmente da Indonésia e da Malásia e importa óleo de soja e óleo de girassol da Argentina, Brasil, Rússia e Ucrânia.

O aumento das importações de óleo de palma pela Índia, maior compradora mundial de óleos vegetais, pode ajudar a reduzir os estoques dos principais produtores, Indonésia e Malásia, apoiando os futuros de referência do óleo de palma da Malásia, enquanto pressiona os futuros do óleo de soja dos EUA.

As importações de óleo de palma saltaram para 766.000 toneladas métricas no mês passado -- o maior nível desde outubro de 2025 -- ante 507.204 toneladas métricas em dezembro, de acordo com estimativas dos comerciantes.

Enquanto isso, as importações de óleo de soja caíram 45%, para 280.000 toneladas, o menor nível desde junho de 2024, e as importações de óleo de girassol recuaram 23%, para 269.000 toneladas, de acordo com as estimativas.

As importações totais de óleo comestível da Índia em janeiro caíram 3,5% em relação ao mês anterior, para 1,32 milhão de toneladas, devido às menores importações de óleo de soja e óleo de girassol, mostraram as estimativas.

As estimativas excluem remessas isentas de impostos que chegaram por fronteiras terrestres do Nepal, disseram os comerciantes.

A Índia importou uma média de cerca de 632.000 toneladas de óleo de palma por mês durante o ano comercial que terminou em outubro de 2025, disse a Associação de Extratores de Solventes da Índia. O grupo deve publicar seus dados de importação de janeiro até meados de fevereiro.  

O óleo de palma tem sido negociado com um desconto de mais de US$100 por tonelada em relação ao óleo de soja, incentivando os compradores indianos a aumentar as compras e reduzir a compra de óleo de soja, disse Rajesh Patel, sócio-gerente da GGN Research, empresa comercializadora de óleo comestível em Rajkot, Gujarat.

As importações de óleo de palma devem aumentar ainda mais em fevereiro, com as importações de óleo de soja e óleo de girassol permanecendo sob pressão, disse Sandeep Bajoria, diretor executivo do Sunvin Group, uma corretora e consultoria de óleos vegetais.

Bastidores da Política - Fachin e os polos que não se cruzam Bastidores da Política
Fachin e os polos que não se cruzam

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


03/02/2026

Pilhas da Sigma Lithium não oferecem "risco iminente", diz ANM

03/02/2026

Jogos de Inverno custaram mais que o esperado e preparativos foram feitos em modo de emergência, afirma dirigente

03/02/2026

Colheita de soja do Paraná avança para 14% da área, aponta Deral

03/02/2026

Oriente Médio precisa de solução de longo prazo, dizem Emirados Árabes Unidos antes de conversas sobre crise entre EUA e Irã

03/02/2026

Península Ibérica se prepara para mais uma tempestade uma semana após Kristin

03/02/2026

Contas ligadas ao nazismo na Segunda Guerra são descobertas no Credit Suisse, diz senador dos EUA

03/02/2026

Filho da princesa herdeira da Noruega nega estupro, mas admite acusações menores em tribunal

03/02/2026

"Documento nº 1" da China promove segurança alimentar e inovação em tecnologia agrícola

03/02/2026

Unidade de crimes cibernéticos de Paris faz busca em escritório do X, Musk é intimado

03/02/2026

Shell vende 20% de Projeto Orca para petroleira do Kuweit

03/02/2026

Dólar cai ante real em sintonia com o exterior, com ata e Haddad no radar

03/02/2026

Oriente Médio não precisa de guerra entre Irã e EUA, diz assessor dos Emirados Árabes Unidos

03/02/2026

Vendas de automóveis e comerciais leves recuam 39% em janeiro ante dezembro, diz Fenabrave

03/02/2026

Taxas dos DIs caem após ata do Copom e entrevista de Haddad

03/02/2026

Presidente da Fifa apoia fim da proibição imposta à Rússia no futebol

03/02/2026

Dólar abre em baixa no Brasil com ata do Copom e Haddad no radar

03/02/2026

Volkswagen vai produzir nova picape Tukan no Brasil em 2027

03/02/2026

Nintendo registra aumento no lucro trimestral; não prevê grande impacto com aumento no preço dos chips

03/02/2026

Rússia bombardeia instalações energéticas ucranianas antes de negociações de paz

03/02/2026

ADM prevê lucro abaixo das expectativas em 2026 com demora na política de biocombustíveis dos EUA

03/02/2026

China planeja aumentar produção de soja e ampliar oferta de oleaginosas em plano anual de políticas

03/02/2026

Rutte, da Otan, afirma que chegar a acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia exigirá escolhas difíceis

03/02/2026

Presidentes de China e Uruguai esperam iniciar conversas por acordo entre Mercosul e Pequim, diz agência chinesa

03/02/2026

Datagro prevê aumento na produção de açúcar no centro-sul do Brasil em 2026/27

03/02/2026

Embraer anuncia acordo para vender avião de transporte militar C-390 ao Uzbequistão

03/02/2026

Minério de ferro amplia queda enquanto mais siderúrgicas passam por manutenção

03/02/2026

Valneva e Instituto Butantan iniciam programa piloto de vacinação contra chikungunya no Brasil

03/02/2026

Rumo anuncia 1ª emissão de debêntures para controlada Malha Central no valor de R$1,5 bi

03/02/2026

SpaceX compra xAI em acordo recorde; Musk busca unificar ambições nas áreas de IA e espacial


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!