Importações de óleo de palma pela Índia atingem maior nível em 4 meses





Por Rajendra Jadhav

MUMBAI, 3 Fev (Reuters) - As importações de óleo de palma da Índia aumentaram 51% em janeiro, atingindo o maior nível em quatro meses, já que o desconto do óleo tropical em relação ao óleo de soja rival levou as refinarias a aumentarem as compras, de acordo com cinco comerciantes.

Dessa forma, o país reduziu as importações de óleo de soja para o menor nível em 19 meses, segundo eles.

A Índia compra óleo de palma principalmente da Indonésia e da Malásia e importa óleo de soja e óleo de girassol da Argentina, Brasil, Rússia e Ucrânia.

O aumento das importações de óleo de palma pela Índia, maior compradora mundial de óleos vegetais, pode ajudar a reduzir os estoques dos principais produtores, Indonésia e Malásia, apoiando os futuros de referência do óleo de palma da Malásia, enquanto pressiona os futuros do óleo de soja dos EUA.

As importações de óleo de palma saltaram para 766.000 toneladas métricas no mês passado -- o maior nível desde outubro de 2025 -- ante 507.204 toneladas métricas em dezembro, de acordo com estimativas dos comerciantes.

Enquanto isso, as importações de óleo de soja caíram 45%, para 280.000 toneladas, o menor nível desde junho de 2024, e as importações de óleo de girassol recuaram 23%, para 269.000 toneladas, de acordo com as estimativas.

As importações totais de óleo comestível da Índia em janeiro caíram 3,5% em relação ao mês anterior, para 1,32 milhão de toneladas, devido às menores importações de óleo de soja e óleo de girassol, mostraram as estimativas.

As estimativas excluem remessas isentas de impostos que chegaram por fronteiras terrestres do Nepal, disseram os comerciantes.

A Índia importou uma média de cerca de 632.000 toneladas de óleo de palma por mês durante o ano comercial que terminou em outubro de 2025, disse a Associação de Extratores de Solventes da Índia. O grupo deve publicar seus dados de importação de janeiro até meados de fevereiro.

O óleo de palma tem sido negociado com um desconto de mais de US$100 por tonelada em relação ao óleo de soja, incentivando os compradores indianos a aumentar as compras e reduzir a compra de óleo de soja, disse Rajesh Patel, sócio-gerente da GGN Research, empresa comercializadora de óleo comestível em Rajkot, Gujarat.

As importações de óleo de palma devem aumentar ainda mais em fevereiro, com as importações de óleo de soja e óleo de girassol permanecendo sob pressão, disse Sandeep Bajoria, diretor executivo do Sunvin Group, uma corretora e consultoria de óleos vegetais.