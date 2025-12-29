   Compartilhe este texto
Idris Elba, Torvill e Dean estrelam as honrarias de Ano Novo do Reino Unido

Por Reuters

29/12/2025 19h50 — em
Geral



29 Dez (Reuters) - O ator Idris Elba e os patinadores artísticos Jayne Torvill e Christopher Dean estavam entre as centenas de pessoas nomeadas na lista de honras de Ano Novo do rei Charles, publicada nesta segunda-feira.

A lista completa inclui mais de 1.157 pessoas da política, do esporte, das artes ou do serviço comunitário que receberão títulos de membro, comandante ou oficial da Ordem do Império Britânico até as mais altas honrarias de cavaleiro e dama.

Elba, conhecido por seus papéis nas séries de televisão "Luther" e "A Escuta", foi agraciado com o título de cavaleiro por sua campanha contra o crime com facas junto aos jovens.

Torvill e Dean, cuja coreografia do bolero olímpico de 1984 obteve pontuações perfeitas e se tornou um momento decisivo no esporte britânico, foram homenageados - ela como dama e ele como cavaleiro.

"A lista de honrarias deste ano celebra o que há de melhor no Reino Unido -- pessoas que colocam o bem comum à frente de si mesmas para fortalecer comunidades e mudar vidas", disse o primeiro-ministro Keir Starmer em um comunicado.

Cynthia Erivo, atriz indicada ao Oscar e ganhadora dos prêmios Emmy, Grammy e Tony, mais conhecida por seu papel principal como Elphaba Thropp no filme musical "Wicked", de 2024, recebeu a Ordem do Império Britânico.

Warwick Davis, que participou das franquias "Guerra nas Estrelas", "Harry Potter" e "Willow", e fundou a instituição de caridade Little People UK, voltada para o nanismo, também recebeu essa honraria.

As honrarias de Ano Novo, que são concedidas desde pelo menos 1890, têm como objetivo reconhecer não apenas figuras conhecidas, mas pessoas que contribuíram para a vida nacional por meio de um trabalho muitas vezes desconhecido ao longo de muitos anos.

(Reportagem de Andy Bruce)

