CSN começará em 2026 plano de venda de ativos para reduzir endividamento em R$15 bi a R$18 bi





15 Jan (Reuters) - A CSN afirmou nesta quinta-feira que pretende dar início neste ano à implementação de movimentos estratégicos para reduzir o endividamento e equacionar "em definitivo" a estrutura de capital do grupo, com a venda de ativos importantes mirando desalavancar entre R$15 bilhões a R$18 bilhões.

"As alienações de ativos fazem parte de uma estratégia da administração que pretende alcançar o potencial de, em até 8 anos, dobrar o Ebitda da CSN e atingir uma alavancagem sustentável em torno de 1 vez a sua relação dívida líquida/Ebitda", detalhou em fato relevante ao mercado.

No final do terceiro trimestre de 2025, a dívida líquida ajustada da CSN somava R$37,5 bilhões, com a relação dívida líquida/Ebitda ajustado em 3,14 vezes.

A companhia destacou entre as estratégias mapeadas para a desalavancagem a venda de uma participação relevante da CSN na nova companhia CSN Infraestrutura e a alienação do controle da CSN Cimentos, conforme apresentação sobre os planos. Também disse que avalia alternativas ou parcerias em siderurgia.

A CSN afirmou que em um primeiro passo das ações de desalavancagem a companhia vendeu 11% da MRS para a sua controlada CSN Mineração por R$3,35 bilhões em dezembro de 2025.

Em novembro do ano passado, ao comentar o resultado do terceiro trimestre, o diretor financeiro da CSN disse que a criação da empresa que concentraria os ativos de infraestrutura do grupo estava em estágio avançado, citando que o movimento geraria recursos significativos para reduzir o endividamento.

O portfólio da CSN Infraestrutura, conforme a apresentação da CSN nesta quinta-feira, tem sete ativos ferroviários, portuários e multimodais, incluindo a ferrovia Transnordestina.

A CSN afirmou nesta quinta-feira que o conselho de administração da empresa autorizou a companhia a iniciar um projeto de alienação estruturada de ativos importantes. O movimento, segundo a CSN, permitirá a concentração nos segmentos de maior rentabilidade, crescimento e sinergias.

A companhia deve detalhar mais sobre a estratégia em reunião online nesta quinta-feira, a partir das 10h.

(Por Paula Arend Laier; Edição Michael Susin)