Clima seco prejudica safra de milho em província da Argentina, diz bolsa





BUENOS AIRES, 8 Jan (Reuters) - A Bolsa de Cereais de Buenos Aires afirmou nesta quinta-feira que o tempo seco desde o mês passado prejudicou as safras de milho de 2025/26 na província ocidental de Buenos Aires, embora haja previsão de chuvas significativas nos próximos dias para a região.

A Argentina é o terceiro maior exportador de milho do mundo, e a bolsa estima a área plantada do grão em 7,8 milhões de hectares, com uma colheita projetada de 58 milhões de toneladas métricas.

"A falta de chuvas nas últimas semanas em La Pampa e na província de Buenos Aires já está afetando as plantações", disse a bolsa na quinta-feira em seu relatório agrícola semanal.

Na quarta-feira, no entanto, a bolsa indicou que são esperadas chuvas generalizadas nas áreas agrícolas argentinas nos próximos dias, com a fronteira agrícola ocidental recebendo entre 50 e 100 milímetros de precipitação.

As chuvas também beneficiarão a soja 2025/26, uma vez que os campos plantados precocemente na Argentina já estão passando por estágios cruciais para a produtividade, observou o relatório.

De acordo com a bolsa de grãos, os agricultores já plantaram 88,3% dos 17,6 milhões de hectares estimados para a soja, com uma produção projetada de 48,5 milhões de toneladas.

TRIGO E CEVADA

Com relação ao trigo 2025/26, a bolsa informou que 98,5% da colheita do cereal está concluída e manteve sua previsão de produção em um recorde de 27,8 milhões de toneladas.

Na semana passada, os agricultores argentinos terminaram a colheita da cevada 2025/26, com uma colheita final de 5,4 milhões de toneladas, a maior dos últimos 10 anos, informou a bolsa em seu relatório.

(Reportagem de Maximilian Heath)