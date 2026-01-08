   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Clima seco prejudica safra de milho em província da Argentina, diz bolsa

Por Reuters

08/01/2026 16h36 — em
Geral



BUENOS AIRES, 8 Jan (Reuters) - A Bolsa de Cereais de Buenos Aires afirmou nesta quinta-feira que o tempo seco desde o mês passado prejudicou as safras de milho de 2025/26 na província ocidental de Buenos Aires, embora haja previsão de chuvas significativas nos próximos dias para a região.

A Argentina é o terceiro maior exportador de milho do mundo, e a bolsa estima a área plantada do grão em 7,8 milhões de hectares, com uma colheita projetada de 58 milhões de toneladas métricas.

"A falta de chuvas nas últimas semanas em La Pampa e na província de Buenos Aires já está afetando as plantações", disse a bolsa na quinta-feira em seu relatório agrícola semanal.

Na quarta-feira, no entanto, a bolsa indicou que são esperadas chuvas generalizadas nas áreas agrícolas argentinas nos próximos dias, com a fronteira agrícola ocidental recebendo entre 50 e 100 milímetros de precipitação.

As chuvas também beneficiarão a soja 2025/26, uma vez que os campos plantados precocemente na Argentina já estão passando por estágios cruciais para a produtividade, observou o relatório.

De acordo com a bolsa de grãos, os agricultores já plantaram 88,3% dos 17,6 milhões de hectares estimados para a soja, com uma produção projetada de 48,5 milhões de toneladas.

TRIGO E CEVADA

Com relação ao trigo 2025/26, a bolsa informou que 98,5% da colheita do cereal está concluída e manteve sua previsão de produção em um recorde de 27,8 milhões de toneladas.

Na semana passada, os agricultores argentinos terminaram a colheita da cevada 2025/26, com uma colheita final de 5,4 milhões de toneladas, a maior dos últimos 10 anos, informou a bolsa em seu relatório.

(Reportagem de Maximilian Heath)

Bastidores da Política - Gente poderosa e feia, que diz coisas feias Bastidores da Política
Gente poderosa e feia, que diz coisas feias

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


08/01/2026

Petróleo sobe 3% com notícias da Venezuela e preocupações com oferta de Rússia, Iraque e Irã

08/01/2026

Cimenteiras esperam crescimento "moderado" de vendas em 2026 após alta de 3,7% em 2025

08/01/2026

ANP condiciona retomada da perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas a esclarecimento

08/01/2026

Dólar oscila em margens estreitas e termina sessão perto da estabilidade

08/01/2026

Com aval da ANP, Petrobras pode elevar em 80% produção de diesel S-10 em refinaria de SP

08/01/2026

Dólar à vista fecha em alta de 0,04%, a R$5,3892 na venda

08/01/2026

Dólar à vista fecha em alta de 0,04%, a R$5,3892 na venda

08/01/2026

Chuvas acima da média favorecem soja do Sul do Brasil, aponta EarthDaily Agro

08/01/2026

Juros futuros têm variações modestas com mercado à espera de dados do Brasil e dos EUA

08/01/2026

Exportações de ovos do Brasil saltam em 2025 por forte demanda dos EUA

08/01/2026

Produção de café da Colômbia cai 2,27% em 2025

08/01/2026

França votará contra acordo UE-Mercosul, diz Macron

08/01/2026

ANP condiciona retomada da perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas a esclarecimento

08/01/2026

Venezuela anuncia "número significativo" de libertações de venezuelanos e estrangeiros da prisão

08/01/2026

Índice STOXX 600 cai conforme alta de início do ano perde força impactada pelo varejo

08/01/2026

França votará contra acordo UE-Mercosul, diz Macron

08/01/2026

Indonésia avalia aumento da taxa de exportação de óleo de palma para apoiar biodiesel

08/01/2026

Igreja Católica espanhola indenizará vítimas de abuso sexual sob acordo com governo

08/01/2026

CPC vê 75% de chance de transição de La Niña para neutralidade até março

08/01/2026

Exportação de soja do Brasil em janeiro pode igualar recorde de 2024, indica Anec

08/01/2026

Exportação de soja do Brasil em janeiro pode igualar recorde de 2024, indica Anec

08/01/2026

Exportação de soja do Brasil em janeiro pode igualar recorde de 2024, indica Anec

08/01/2026

Envision entra no Brasil com acordo de fornecimento de aerogeradores à Casa dos Ventos

08/01/2026

CORREÇÃO-Controladores da Ciabrasf fecham venda da empresa para Grupo Planner

08/01/2026

Papa Leão 14 pede a cardeais católicos que criem Igreja mais inclusiva

08/01/2026

Controladores da Ciabrasf fecham venda da empresa para Grupo Planner

08/01/2026

Zelenskiy diz que texto sobre garantias de segurança dos EUA deve ser finalizado com Trump

08/01/2026

Incêndios florestais se alastram no sudeste da Austrália, autoridades alertam sobre condições "catastróficas"

08/01/2026

Envision assina fornecimento de 630 MW em turbinas eólicas para Casa dos Ventos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!