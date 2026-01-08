   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Dólar oscila em margens estreitas e termina sessão perto da estabilidade

Por Reuters

08/01/2026 16h16 — em
Geral



Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 8 Jan (Reuters) - Após oscilar em margens bastante estreitas, o dólar fechou a quinta-feira praticamente estável ante o real, com investidores posicionados para a divulgação na sexta-feira de novos dados econômicos no Brasil e nos EUA.

O dólar à vista encerrou o dia em leve alta de 0,04%, aos R$5,3892.

Às 17h02, o contrato de dólar futuro para fevereiro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- cedia 0,01% na B3, aos R$5,4205.

A moeda norte-americana à vista oscilou durante o dia entre a cotação mínima de R$5,3753 (-0,22%) às 10h03 e a máxima de R$5,3974 (+0,19%). Da mínima para a máxima, a variação foi de apenas +0,41%, em um sinal claro de que os investidores pouco movimentaram suas posições.

“O ambiente ainda é de cautela, visto que o mercado aguarda a divulgação de dados cruciais amanhã: o relatório de emprego americano (payroll) e o IPCA no Brasil”, afirmou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, em comentário escrito. “Sem a presença de catalisadores relevantes no curto prazo, a moeda manteve-se em relativa estabilidade e sem uma tendência definida.”

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciará o IPCA -- o índice oficial de inflação -- de dezembro e do acumulado de 2025 às 9h de sexta-feira, enquanto o Departamento do Trabalho dos EUA publicará o relatório de empregos payroll de dezembro às 10h30.

Na manhã desta quinta-feira, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 8.000 na semana encerrada em 3 de janeiro, para 208.000, em dado com ajuste sazonal. Economistas consultados pela Reuters previam 210.000 pedidos para a última semana.

Já o IBGE informou no início do dia que a produção industrial brasileira ficou estável em novembro ante outubro e cedeu 1,2% ante novembro de 2024. Economistas ouvidos pela Reuters esperavam alta de 0,2% na comparação mensal e queda de 0,1% em base anual.

No fim da manhã o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap para rolagem do vencimento de 2 de fevereiro.

Às 17h07, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,20%, a 98,926.

Bastidores da Política - Gente poderosa e feia, que diz coisas feias Bastidores da Política
Gente poderosa e feia, que diz coisas feias

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


08/01/2026

Petróleo sobe 3% com notícias da Venezuela e preocupações com oferta de Rússia, Iraque e Irã

08/01/2026

Cimenteiras esperam crescimento "moderado" de vendas em 2026 após alta de 3,7% em 2025

08/01/2026

Clima seco prejudica safra de milho em província da Argentina, diz bolsa

08/01/2026

ANP condiciona retomada da perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas a esclarecimento

08/01/2026

Com aval da ANP, Petrobras pode elevar em 80% produção de diesel S-10 em refinaria de SP

08/01/2026

Dólar à vista fecha em alta de 0,04%, a R$5,3892 na venda

08/01/2026

Dólar à vista fecha em alta de 0,04%, a R$5,3892 na venda

08/01/2026

Chuvas acima da média favorecem soja do Sul do Brasil, aponta EarthDaily Agro

08/01/2026

Juros futuros têm variações modestas com mercado à espera de dados do Brasil e dos EUA

08/01/2026

Exportações de ovos do Brasil saltam em 2025 por forte demanda dos EUA

08/01/2026

Produção de café da Colômbia cai 2,27% em 2025

08/01/2026

França votará contra acordo UE-Mercosul, diz Macron

08/01/2026

ANP condiciona retomada da perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas a esclarecimento

08/01/2026

Venezuela anuncia "número significativo" de libertações de venezuelanos e estrangeiros da prisão

08/01/2026

Índice STOXX 600 cai conforme alta de início do ano perde força impactada pelo varejo

08/01/2026

França votará contra acordo UE-Mercosul, diz Macron

08/01/2026

Indonésia avalia aumento da taxa de exportação de óleo de palma para apoiar biodiesel

08/01/2026

Igreja Católica espanhola indenizará vítimas de abuso sexual sob acordo com governo

08/01/2026

CPC vê 75% de chance de transição de La Niña para neutralidade até março

08/01/2026

Exportação de soja do Brasil em janeiro pode igualar recorde de 2024, indica Anec

08/01/2026

Exportação de soja do Brasil em janeiro pode igualar recorde de 2024, indica Anec

08/01/2026

Exportação de soja do Brasil em janeiro pode igualar recorde de 2024, indica Anec

08/01/2026

Envision entra no Brasil com acordo de fornecimento de aerogeradores à Casa dos Ventos

08/01/2026

CORREÇÃO-Controladores da Ciabrasf fecham venda da empresa para Grupo Planner

08/01/2026

Papa Leão 14 pede a cardeais católicos que criem Igreja mais inclusiva

08/01/2026

Controladores da Ciabrasf fecham venda da empresa para Grupo Planner

08/01/2026

Zelenskiy diz que texto sobre garantias de segurança dos EUA deve ser finalizado com Trump

08/01/2026

Incêndios florestais se alastram no sudeste da Austrália, autoridades alertam sobre condições "catastróficas"

08/01/2026

Envision assina fornecimento de 630 MW em turbinas eólicas para Casa dos Ventos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!