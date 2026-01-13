Irã acusa Trump de incentivar desestabilização política e incitar violência





13 Jan (Reuters) - O Irã acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, de incentivar a desestabilização política, incitar a violência e ameaçar a soberania, a integridade territorial e a segurança nacional do país, escreveu o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, ao Conselho de Segurança da ONU.

"Os Estados Unidos e o regime israelense têm responsabilidade legal direta e inegável pela perda resultante de vidas civis inocentes, especialmente entre os jovens", escreveu ele na carta, que também foi enviada ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

Ele escreveu a carta em resposta a uma publicação de Trump na mídia social nesta terça-feira.

(Reportagem de Michelle Nichols)