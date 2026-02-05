   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Bad Bunny enfatiza união e cultura antes do histórico show no Super Bowl

Por Reuters

05/02/2026 20h08 — em
Geral



Por Angelica Medina

SÃO FRANCISCO, 5 Fev (Reuters) - Bad Bunny estava pensando em sua família, amigos e cultura enquanto se preparava para seu histórico show no intervalo do Super Bowl 60 no domingo, onde o Seattle Seahawks enfrentará o New England Patriots na final do campeonato da NFL.

O astro porto-riquenho de 31 anos, cujo álbum “Debí Tirar Más Fotos” ganhou o prêmio de Álbum do Ano no Grammy da semana passada, quer trazer um senso de pertencimento às pessoas ao redor do mundo com sua apresentação. O show do intervalo do Super Bowl do ano passado, com Kendrick Lamar, bateu um recorde, atraindo mais de 130 milhões de telespectadores.

“Meu maior sentimento é de gratidão”, disse o artista, usando um gorro incomum com orelhas de coelho, aos repórteres nesta quinta-feira.

“Estou mais animado pelas pessoas do que por mim mesmo, pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que conheço que sempre acreditaram em mim e estão felizes por causa deste momento e da cultura.”

Ele enfatizou a união e a celebração como seus principais objetivos para a apresentação de 13 minutos e foi sincero sobre como seu álbum profundamente pessoal superou suas expectativas.

A escolha de Bad Bunny como atração principal do intervalo gerou críticas de alguns tradicionalistas, incluindo o presidente Donald Trump, que considerou isso “absolutamente ridículo”.

O artista tem sido franco em suas críticas às políticas de deportação de Trump e apoiou abertamente Kamala Harris na corrida presidencial de 2024.

Ao aceitar um de seus três prêmios Grammy no fim de semana, ele declarou “Fora ICE” do palco, referindo-se ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.

Ele notavelmente deixou de fazer turnê pelo território continental dos EUA, alegando temer que agentes de imigração prendessem seus fãs.

Depois de anunciar sua residência em Porto Rico, ele lembrou ter pensado: “Uau. O mundo realmente me quer. Então, eu também devo ir para dar um pouco de amor, mostrar amor ao mundo, à América Latina”.

“E então a oportunidade de levar esse sentimento que coloquei nesse álbum para um dos maiores palcos do mundo é algo que eu nunca imaginei”, disse ele.

O que os fãs devem esperar no domingo?

“Como eu disse, só quero que as pessoas se divirtam. Vai ser incrível, a festa vai ser o que as pessoas sempre esperam de mim. Claro, com muita da minha cultura, mas realmente não quero dar spoilers."

“Vai ser divertido e vai ser uma festa”, acrescentou.

Bastidores da Política - Xandão sem disfarces Bastidores da Política
Xandão sem disfarces

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


05/02/2026

Ucrânia e Rússia encerram segunda rodada de negociações de paz com acordo sobre troca de prisioneiros e nova reunião

05/02/2026

Multiplan tem queda de 17,7% no lucro do 4º tri

05/02/2026

Multiplan tem queda de 17,7% no lucro do 4º tri

05/02/2026

Lei de anistia para manifestantes presos na Venezuela é aprovada em primeira votação

05/02/2026

Índices caem conforme investidores avaliam balanços e BCE mantém juros inalterados

05/02/2026

Multiplan tem queda de 17,7% no lucro do 4º tri

05/02/2026

Grécia prende militar por espionagem com suspeita de ligações com a China

05/02/2026

Presidente da B3 prevê retomada do mercado local de IPOs

05/02/2026

Calor intenso eleva risco para safras gaúchas, diz EarthDaily

05/02/2026

Calor intenso eleva risco para safras gaúchas, diz EarthDaily

05/02/2026

Dólar fecha estável no Brasil apesar de avanço das cotações no exterior

05/02/2026

Petróleo cai quase 3% antes de negociações entre EUA e Irã

05/02/2026

Dólar à vista fecha em alta de 0,07%, a R$5,2540 na venda

05/02/2026

Coamo vê vendas de soja mais lentas e preocupação logística com grande safra

05/02/2026

Cuba prepara plano de racionamento enquanto EUA tomam medidas para bloquear fornecimento de combustível

05/02/2026

Fixação de preço do açúcar do Brasil em NY atinge 38%, abaixo do ano anterior, diz Archer

05/02/2026

Taxas dos DIs têm baixas discretas sob influência externa após dado de auxílio-desemprego nos EUA

05/02/2026

Exportação de petróleo pelo Brasil registra maior volume em quase 3 anos

05/02/2026

Lei de anistia da Venezuela abrangeria manifestantes políticos e devolução de bens, mostra minuta

05/02/2026

Safra de café do Brasil 26/27 deverá atingir 75,8 mi sacas, diz corretora Eisa

05/02/2026

Índices europeus caem conforme investidores avaliam balanços e BCE mantém juros inalterados

05/02/2026

Buraco negro continua a expelir matéria anos depois de engolir estrela

05/02/2026

Governo acerta renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica com investimento de R$40 bi

05/02/2026

Coamo vê vendas de soja mais lentas e preocupação logística com grande safra

05/02/2026

Secretário do Tesouro dos EUA diz que novas sanções contra a Rússia dependem de negociações

05/02/2026

Desnutrição atinge níveis de fome em mais duas áreas do Darfur do Norte, no Sudão, diz observatório

05/02/2026

Rio Tinto e Glencore abandonam negociações de fusão pela terceira vez

05/02/2026

MBRF afirma que cumpriu meta de rastreabilidade, monitorando 100% da cadeia de bovinos

05/02/2026

Starlink impulsiona crescimento da SpaceX com potencial telefone e mais serviços de internet


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!