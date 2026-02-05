Bad Bunny enfatiza união e cultura antes do histórico show no Super Bowl





Por Angelica Medina

SÃO FRANCISCO, 5 Fev (Reuters) - Bad Bunny estava pensando em sua família, amigos e cultura enquanto se preparava para seu histórico show no intervalo do Super Bowl 60 no domingo, onde o Seattle Seahawks enfrentará o New England Patriots na final do campeonato da NFL.

O astro porto-riquenho de 31 anos, cujo álbum “Debí Tirar Más Fotos” ganhou o prêmio de Álbum do Ano no Grammy da semana passada, quer trazer um senso de pertencimento às pessoas ao redor do mundo com sua apresentação. O show do intervalo do Super Bowl do ano passado, com Kendrick Lamar, bateu um recorde, atraindo mais de 130 milhões de telespectadores.

“Meu maior sentimento é de gratidão”, disse o artista, usando um gorro incomum com orelhas de coelho, aos repórteres nesta quinta-feira.

“Estou mais animado pelas pessoas do que por mim mesmo, pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que conheço que sempre acreditaram em mim e estão felizes por causa deste momento e da cultura.”

Ele enfatizou a união e a celebração como seus principais objetivos para a apresentação de 13 minutos e foi sincero sobre como seu álbum profundamente pessoal superou suas expectativas.

A escolha de Bad Bunny como atração principal do intervalo gerou críticas de alguns tradicionalistas, incluindo o presidente Donald Trump, que considerou isso “absolutamente ridículo”.

O artista tem sido franco em suas críticas às políticas de deportação de Trump e apoiou abertamente Kamala Harris na corrida presidencial de 2024.

Ao aceitar um de seus três prêmios Grammy no fim de semana, ele declarou “Fora ICE” do palco, referindo-se ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.

Ele notavelmente deixou de fazer turnê pelo território continental dos EUA, alegando temer que agentes de imigração prendessem seus fãs.

Depois de anunciar sua residência em Porto Rico, ele lembrou ter pensado: “Uau. O mundo realmente me quer. Então, eu também devo ir para dar um pouco de amor, mostrar amor ao mundo, à América Latina”.

“E então a oportunidade de levar esse sentimento que coloquei nesse álbum para um dos maiores palcos do mundo é algo que eu nunca imaginei”, disse ele.

O que os fãs devem esperar no domingo?

“Como eu disse, só quero que as pessoas se divirtam. Vai ser incrível, a festa vai ser o que as pessoas sempre esperam de mim. Claro, com muita da minha cultura, mas realmente não quero dar spoilers."

“Vai ser divertido e vai ser uma festa”, acrescentou.