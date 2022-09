Marido de Deborah abre queixa-crime contra irmã de Deolane após tiro em fotos

Bruno Salomão abriu uma queixa-crime contra Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, após assistir a um vídeo em que ela incentiva o sobrinho — filho da advogada confinada em A Fazenda — a atirar com uma pistola de airsoft na foto de Deborah Albuquerque.

"A gente fica assustado quando vê isso. Isso vindo da própria família da Deolane, botaram a cara da Deborah, a da Kerline [Cardoso]. São pessoas que vão sair e vão precisar de segurança. A gente já tomou as providências. A gente já deu queixa-crime, mandamos para o advogado, entramos com o processo", disse o médico ao colunista Diego Schueng, do UOL.

“Quando a Deborah falou: 'Você não pode me ameaçar', a Deolane falou: 'Aqui dentro não, mas lá fora eu posso'. Toda vez que ela fala essas coisas, ela manda mensagem aqui para fora. A gente fica preocupado. Isso que dá botar gente desse nível em um reality, que faz de tudo, que não tem limites, acha que está acima da lei. Não vai ficar assim.”, afirmou.

"Elas estão achando que podem fazer qualquer coisa. Já entramos na Justiça, vamos tomar todas as medidas cabíveis e vamos entregar isso para a direção do programa também", completou o marido de Deborah, que participou do Power Couple Brasil com a peoa.

A irmã de Deolane ironizou a situação e afirmou que a pistola era de airsoft.