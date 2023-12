Zé Neto relembra grave acidente: 'vou morrer queimado aqui dentro'

“Chegando perto de um radar de 60 km/h, aí eu fui freando. De repente, eu vi um bicho. Eu fui tirar pro lado e vi que não podia porque tinha um senhor com uma bicicleta barra forte, então eu dei um solavanco bem rapidinho e voltei. Só que nesse solavanco, a roda caiu dentro de uma crosta e puxou o bico da caminhonete. Quando puxou aí veio aquela pancada, o estouro, ‘pow’. Aí eu já dei aquele grito ‘ai meu deus do céu’. A caminhonete foi virando, capotando, em câmera lenta", contou.

Zé Neto relembrou do grave acidente que sofreu de carro na BR-153, em Fronteira, Minas Gerais, em entrevista ao Fantástico que foi ao ar neste domingo (10). O cantor ainda está com dificuldades de falar e sente dores.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.