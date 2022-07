Zé Laiá, autor do meme 'Me dê, papai', morre aos 56 anos

Clientes do estabelecimento chegaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apenas constatou o óbito do homem.

De acordo com testemunhas, o autor do meme estava na frente de um bar e disse que estava passando mal, em seguida, desmaiou.

Iatami Alves Bezerra, de 56 anos, conhecido por "Zé Iaiá", morreu no último domingo (3), no município de Tauá, no Ceará. Zé ficou conhecido pelo bordão "Me dê, papai", que viralizou nas redes sociais.

