Zé Felipe diz que furacão ‘podia levar’ brasileiros no México; ex de Virgínia entre eles

Zé Felipe foi criticado por internautas nesta quinta-feira (19) ao fazer um comentário sobre alguns influencers brasileiros que estão no México, durante a passagem do Furacão Grace, em Cancún. “Eu acho que tem uns três lá que o furacão podia carregar”, disparou o filho do sertanejo Leonardo, em conversa com o podcast Podpah.

Vale lembrar que um dos que estão por lá é o youtuber Rezende, ex-namorado da sua atual esposa, Virgínia Fonseca, que estava junto na entrevista.

Sério, eu acho o Zé Felipe um molequinho privilegiado mimado sabe? Quando foi a ex dele dando indireta, ficou todo mordido mas ele sendo atual fica mandando indireta pro Rezende que é ex de Virgínia kkkkk pic.twitter.com/s4bTavvMI4 — titia arielly (@arisuspensa) August 19, 2021

“É só para dar uma passeada, ver Cancún por cima que é bonito que só uma por**. Só para dar um tour por cima do furacão, andar de furacão é chique, poucas pessoas andam. A galera de Londrina se quiser dar uma volta de furacão...”, continuou Zé Felipe, que demonstrou desprezo ao falar “o pessoal de Londrina”, e foi questionado sobre isso: "Não gosto muito deles, não. Desejo tudo de melhor, que Deus abençoe, que prospere muito, mas não gosto, não. Não desejo mal, mas não gosto, fod*-**.”.

Rezende é natural de Londrina, no Paraná. Além de Rezende, estão em Cancún os influenciadores Lucas Rangel e Álvaro, a atriz Thaila Ayala, o sertanejo Zé Neto e as cantoras Camila Loures e Gabily.

Sem jeito com as declarações polêmicas, Virgínia repreendeu o marido, que em seguida brincou: "É uma volta, é desejar mal não, é uma passeada". A influenciadora disse que foi convidada para ir à viagem com Lucas Rangel e Camila Loures, elogiando os amigos e ainda Álvaro. “Gente fina”, disse Zé Felipe.

O fato do cantor desejar mal a outras pessoas não caiu nada bem entre os internautas, que criticaram Zé.

