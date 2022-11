Yasmin Brunet recebeu ameaças de morte após acusação de tráfico de pessoas

A modelo usou as redes sociais para esclarecer que foi envolvida na história após entrar na live de Letícia Maria, uma brasileira supostamente desaparecida nos Estados Unidos, para tentar ajudá-la. Yasmin pediu que a garota filmasse o quarto para mostrar que estava bem, mas ela se irritou e acabou encerrando a live. Depois disso, segundo conta Yasmin, Katiuscia acusou a modelo de manter a jovem em cativeiro e as outras influencers passaram a divulgar essa história.

As três influenciadoras que acusaram Yasmin Brunet de tráfico de pessoas foram presas no início deste mês nos Estados Unidos, mas o motivo da prisão não foi divulgado.

Yasmin afirmou que ainda confia na Justiça e contará todos os detalhes do caso em entrevista ao Fantástico, na TV Globo, neste domingo. "A matéria é com outras vítimas também dessa pessoa e acho que vão conseguir entender que eu fui colocada numa história. Essas pessoas pensam que a internet é terra de ninguém, mas eu confio na Justiça brasileira", afirmou.

