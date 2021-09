Xuxa quebra silêncio sobre boatos de pacto com o diabo

A eterna Rainha dos Baixinhos disse ainda como quer ser lembrada: “Se eu desse para eu ser lembrada como uma pessoa que acreditou sempre nos sonhos. Que sempre acreditou mais nos bichos do que nas pessoas, porque elas me engavam. Que mesmo não cantando, eu consegui levar minha mensagem para tanta gente", disse.

“Alguém que tem um pacto com o cara lá debaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho, porque isso dá muita força para ele. Eu tenho uma relação de amizade, de amor, com o cara lá de cima. E ele também tem comigo. Se não, eu não teria o que eu tenho”, disse a apresentadora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.