Aos 63, Edson Celulari anuncia que será pai: ‘estamos grávidos’

Edson já é pai de Enzo Celulari e Sophia Raia frutos do casamento com Claudia Raia.

“ESTAMOS GRÁVIDOS! Queremos dividir essa alegria com vocês. Nossa menina, fruto de tanto amor, vem para iluminar ainda mais a nossa jornada. Te amamos, filha!”, escreveu o ator revelando o sexo do bebê.

