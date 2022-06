Wanessa Camargo diz que Dado Dolabella é amor da sua vida e Zezé aprova namoro

Os filhos de Wanessa, que são crianças, não se importam muito com o namoro da mãe. Mas Zilu, mãe da cantora, não gostou do namoro já que Wanessa sofreu muito quando namorou com Dado na juventude. Na época, ela já não aprovava o relacionamento.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, Wanessa disse que os dois - que já namoraram há 20 anos - se reecontraram mais maduros. Zezé Di Camargo quando soube do namoro disse à filha que ela “é adulta e que ele não gostaria de ir contra”, por isso aprovaria o relacionamento.

