Wanessa Camargo anuncia fim do casamento com Marcus Buaiz após 17 anos

“Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Des de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuamos a ser uma família, com os mesmos valores e príncipes que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento”, diz o comunicado assinado por Wanessa e Marcus.

