Viviane Araújo explica decisão da ovodoação para engravidar: 'Difícil'

Viviane também aproveitou o espaço para rebater as críticas que recebeu por ter desfilado como rainha de bateria da Salgueiro, no último Carnaval. "Cada gestação é uma gestação. No Carnaval, eu estava ali porque era um costume meu, uma rotina minha. E recebi uns comentários: 'como você vai, como você pula assim? Você está grávida, não pode! Mas tudo vai de acordo com a vida que leva", defendeu-se.

Em entrevista ao podcast Grão de Gente, a artista explicou que, aos 46 anos, estava na pré-menopausa, com pouquíssimos óvulos disponíveis e os que tinham não estavam nas condições ideias para uma gestação segura. Por esse motivo, junto com o seu médico, decidiu buscar uma doadora anônima.

Viviane Araújo decidiu quebrar o silêncio sobre o processo de fertilização in vitro que passou para engravidar. A atriz de 47 anos explicou os motivos que a levaram a recorrer a esse método para engravidar do marido, o empresário Guilherme Militão.

