Vivi Noronha, mulher de Poze do Rodo, rasga o verbo contra MCs: 'sumiram todos'

Nesta quarta-feira (29), Viviane Ronha, esposa de MC Poze do Rodo, rasgou o verbo nas redes sociais e não poupou críticas aos artistas que se afastaram do cantor após sua prisão. Em um desabafo inflamado nos stories, ela denunciou a hipocrisia de famosos que, segundo ela, pediam ajuda e moral para Poze no privado, chamavam de “irmão”, mas agora, diante da crise, desapareceram.

“Cadê os amigos de palco? Cadê os que chamavam de cria, de irmão? Agora que ele tá preso, sumiram! Hipocrisia tem limite! Vocês amam quando é conveniente, quando é mídia. Mas agora, ninguém quer se queimar. No off é ‘me ajuda’, no online é silêncio!”, disparou Viviane, revoltada com a situação.

A influenciadora ainda criticou duramente o sistema e o preconceito que, segundo ela, cercam o marido. “Sinto ódio do sistema, do preconceito, da perseguição! Pode aceitar: o preto favelado que mudou sua realidade vai ter VOZ SIM, vai lutar e vai vencer de novo! É por isso que ninguém confia na polícia”, escreveu.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), informou que o cantor é investigado por apologia ao crime e associação com o tráfico de drogas. Segundo a corporação, MC Poze tem ligação com a facção Comando Vermelho (CV), realizando shows em áreas dominadas pelo grupo, com presença ostensiva de traficantes armados.

Na saída da Cidade da Polícia, onde prestou depoimento, Poze criticou a operação policial e questionou a falta de investigações contra pessoas influentes. “Manda fazer isso com os filhos de desembargador, quem merece. Comigo, olha como é o tratamento. Tá maluco!”.