Virginia Fonseca usa traje muçulmano seminua em Dubai e é detonada: 'desrespeito'

Virginia Fonseca foi a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, fazer fotos para um novo produto da sua marca de cosméticos e por lá acabou trazendo uma nova polêmica para o seu acervo.

A influenciadora usou traje típico muçulmano, só que numa versão transparente, deixando à mostra um fio-dental e parte dos seios. Virginia foi criticada por desrespeitar a cultura islâmica.

Entre os críticos estão uma influenciadora Mariam Chami, que chegou a deixar de seguir a influencer após as fotos. "Logo que eu bati o olho, me senti incomodada. Eu seguia a Virgínia, mas a questão é especificamente esse ensaio em Dubai. Ela está seminua com trajes que remetem à mulher muçulmana. A primeira coisa que qualquer pessoa vai imaginar é que se trata de uma mulher muçulmana, né? Ela está de hijab, com um vestido longo até o pé, cobrindo os braços, sem decote e com a problemática de estar marcando o corpo e transparente", disse.

Outros comentários no Instagram de Virginia foram:

"O que ela fez foi a mesma coisa que ir na Itália e sensualizar vestida de freira. Desrespeito total!".

"Desrespeito com um país de leis islâmicas, e apropriação da cultura com trajes imitando o hijab".

"Vocês não vêem que ela faz isso de propósito pra engajar?".

"Claramente um desrespeito. Por isso que o hype muita vezes não compensa. É preciso estudar e ter cuidado pra criar imagem de moda!", e "O hijab é um símbolo da religião, sério que gastou tanto para ir em um país árabe para fazer um novo lançamento e nem se preocupou em estudar sobre a cultura? Aqui no Brasil somos livres para fazer e sermos quem quisermos mas é falta de respeito usar um símbolo religioso semi nua. Mesma coisa que se vestir de nossa senhora semi nua. @virginia amo seu trabalho e te sigo em tudo mas essa campanha foi uma bola fora.".