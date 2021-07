Virgínia Fonseca surge em vídeo chorando após pai ser intubado em UTI

“Peço que incluam ele nas orações de vocês. Ele está sedado em coma induzido. Ficamos com ele até o momento da intubação e depois do procedimento a saturação melhorou”, disse.

A influenciadora, que é esposa de Zé Felipe - filho do cantor Leonardo - postou um vídeo em seu canal do YouTube contando aos seguidores sobre a saúde do pai, com quem tirou foto na cama do hospital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.