Virgínia é criticada por colocar Neymar no lugar da família em campanha de natal: 'parece marido e mulher'

SUBCELEBRIDADES: O ex-jogador Neymar aparece em campanha publicitária ao lado de Virgínia e apresenta seu novo perfume da Wepink: “Agora vocês podem ter meu cheiro”. pic.twitter.com/Gsbs8JcEoj — CHOQUEI (@choquei) December 9, 2023

Virgínia Fonseca foi criticada por seguidores ao coclocar Neymar Jr. como destaque da nova campanha de natal da sua marca, a WePink. O jogador aparece ao lado de Virgínia e alguns figurantes em uma mesa com a ceia natalina, recebendo de presente um perfume da marca.

Fãs criticaram o fato de Virginia não ter colocado a sua família, já que é o que a época natalina pede. "Deveria ser um comercial com a Família dela, Tipo Zé, e as Marias. Não colocar outro macho no comercial. Bom de Natal eu entendo que é família", escreveu um fã no post da influenciadora. "Ficou parecendo vídeo de casal".

"Credo parecia que eram marido e mulher, desculpa mas ficou sem graca. Se natal é símbolo de família, devia ter feito com zé e as Marias, só acho", comentou outra. "Por que nas musicas do zé ela tem que aparecer em todas e nos lançamentos dela vai outro homem?", escreveu mais um.

"Senti falta do Zé e das Marias numa propaganda tão família assim...", disse mais uma. "E o marido, o pobi, parece q nem artista é, agora nem espaço pra um comercial família tem."., "Nos vídeos do Zé a Virgínia está presente em todasssss as danças, e na propaganda de natal simbolizando a família o Zé está de fora??! Não ficou legal não.".

A grande maioria dos comentários na campanha são neste mesmo sentido.