Virgínia compra espelho de R$ 20 mil e Zé Felipe detona: ‘tampa de caixão’

Virginia contou aos seguidores que só descobriu que o marido não gostou quando olhou sua crítica via Stories do Instagram: "Eu saio de casa e, quando volto, vejo os Stories do Zé Felipe metendo o pau no espelho, ele acabou com o espelho, gente".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.