Juma em 'Pantanal' sabe usar o corpo e mostrar seus desejos, diz Alanis Guillen

Teorias à parte, o que a protagonista da trama diz é que o grupo dos seus amigos bomba no WhatsApp quando ela está no ar. "Elas atrasam o rolê para ver a novela, nunca vi isso."

Alanis Guillen, atriz revelação no papel de Juma, imortalizado há 32 anos por Cristiana Oliveira, tem algumas teorias sobre o que tem levado a essa identificação dos jovens com a novela das nove.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.