Viih Tube revela motivo de não tomar banho no BBB21

Viih também argumentou que fazia muito frio na casa toda e disse que se lavava dentro do banheiro reservado, principalmente antes de dormir. Para quem não sabe, o banheiro onde fica o vaso sanitário do programa é o único que não tem câmeras disponíveis para o público, deixando os brothers um pouco mais à vontade para fazerem suas necessidades.

Em resposta, a atriz e youtuber confessou que odiava tomar banho no programa porque se sentia constrangida e observada. Ela afirmou que tinha vergonha de se lavar direito com a câmera a todo o momento virando para dar um “close”, ainda mais sabendo que o espelho também continha câmeras.

Depois de virar meme por quase não tomar banho no BBB 21, Viih Tube matou a curiosidade dos seguidores ao explicar o motivo de fugir do chuveiro no reality show.

