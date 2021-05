Novo reality show ‘Ilha Record’ já tem 13 participantes pré-confinados

Segundo o Notícias da TV, o ex-A Fazenda 12 Lucas Selfie está confinado mas teria deixado programas do seu podcast gravados para não levantar suspeitas dos seguidores. Especula-se que estejam também no elenco Nadja Pessoa (A Fazenda 10), Babi Rossi (ex-panicat), Claudinho Matos (De férias com o ex), Any Borges e Diego Grossi (A Fazenda 11).

As gravações do programa que será apresentado por Sabrina Sato já devem começar na próxima semana.

