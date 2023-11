Viih Tube chora em entrevista ao citar ataques à filha de 7 meses

O casal se emocionou durante a entrevista e Viih Tube contou que a família tem sofrido. "No travesseiro, ele [Eliezer] só chora. E chora de chorar mesmo, de perder o fôlego, porque ele sente que não tem o que fazer. É isso que me toca, não conseguir proteger não só a minha família, mas a minha família", disse.

Segundo eles, os ataques começaram quando Lua tinha 3 meses e o casal já cogitou em não expor mais a filha em seus perfis no Instagram. "Tivemos essa conversa. Eu expus muito a minha gravidez, e não me arrependo de forma alguma porque ajudei inúmeras mães. Quando a Lua nasceu, a gente conseguiu não contar sobre isso por uma semana. [...] Mas não me arrependo [da exposição da Lua]. Não acho que a culpa disso foi a decisão de escolher mostrar a nossa família".

"As pessoas não estão preocupadas com a saúde da Lua. Elas querem atacar. De 'cheinha' foi para 'gorda', que foi para 'obesa' e depois 'doente'. Disseram que ela 'iria explodir'", disse Eliezer.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.