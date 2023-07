Vih Tube e Eliezer mostram tour pela casa nova avaliada em R$ 8 milhões

“É a mesma casa que escolhemos e compramos antes da Lua nascer, mas demorou para sair porque eu tive que juntar um dinheiro para pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo de banco… aí de fato só pegamos as chaves ontem e a gente tá no céu”, escreveu Eliezer.

