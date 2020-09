Vídeo: Luísa Sonza 'esfrega' bumbum gigantesco ao dançar Cardi B

Luísa Sonza colocou o "popotão" para sacudir a internet nesta quarta-feira (16), fazendo a coreografia da música "WAP", de Cardi B com Megan Thee Stallion.

Ela também se rendeu! Luísa Sonza postou um vídeo dançando a coreografia da música "WAP" hit que é parceria de "Card B com Megan Thee Stallion - que poder em? Além de ser maravilhosa em fazer hit ela é ótima em rebolar coladinho ao chão. ( : divulgação) pic.twitter.com/xnZ79sejYA — Tobegebabados (@tobegebabados) September 16, 2020

A cantora usou um moletom tie dye para rebolar muito em frente à câmera, e arrancou elogios pela desenvoltura.

O clipe de "WAP" causou muito e foi marcado por uma "surra" de bumbum de Cardi B, com participação de famosas como Kylie Jenner; assista aqui.

Por falar em Cardi B, a rapper que está se divorciando do marido, se prepara para lançar uma música com Anitta, na sexta-feira.

Por conta do novo single, Anitta irá se apresentar no programa de Jimmy Fallon, um dos mais assistidos do mundo.